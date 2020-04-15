【去中國化】面對全球「去中國化」  重溫鄧小平的一番話

新冠肺炎疫情在全球爆發，除少數國家外，幾乎全球淪陷。其中歐美疫情更比最早爆發的中國嚴重得多，美國死亡人數突破2萬。此時，國際間針對中國的言論開始發酵，中國從官方到民間的反擊也不遺餘力。

內地一些輿論也炒作「新八國聯軍」、庚子賠款等等，擺出姿態要硬拼到底。然而，內地有清醒的學者提出，這次疫情，最大的次生災害，是攪起了一大批令人瞠目結舌的民粹。絕大多數人根本就沒鬧清楚，逞一時口舌之快的義和團式民粹，會對中國造成多大的傷害！

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網上有人重溫了鄧小平當年的一番話，讀來別有滋味在心頭：

和平是發展的前提，發展是中國的最大戰略。 如何處理發達國家對我們強大的戒心：不要批評別人、指責別人、過頭的話不講，過頭的事不做。 外交活動要以趨利避害為主，不為自已樹立對立面，越發展越謙虛。

重溫這些說話，不能不佩服鄧大人的智慧，沒有豪言壯語，沒有宏大口號，完完全全的實用主義，但對國際局勢卻看得何等透徹。

近年，由美國鷹派帶起新一波圍堵中國的風浪。這次新冠肺炎疫情橫掃全球，當然不能將責任全歸咎中國，這不公平也不公道；但西方右派以至一些國家的政客，將疫情對民眾的重大衝擊，轉移至針對中國，歐美不少國家，都已有不同程度的排華，而聯合國秘書長強調疫情後會徹查疫情來源，美、英、澳、德、印等國政客說疫情後要向中國索賠，以及美、日政府要求本國企業撤離中國的言論，或也不只是說說而已。

面對疫後國際格局的大變，中國要做的還是應按鄧小平當年定下的方針，「韜光養晦，絕不當頭」，又或者是上述「如何處理發達國家對我們強大的戒心：不要批評別人、指責別人、過頭的話不講，過頭的事不做。」

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然而，當局無論從外交戰線到民間網上輿論，選擇的卻是另一方向。內地有評論者指，「整個疫情期間，我們放縱那些喊打喊殺的無知無畏義和團民、民粹媒體，犯下了太多錯誤認知和引導，其中最典型的包括『病毒起源美國論』，『全球感謝中國論』，『集體免疫不尊重人權論』，『西方體制粗劣論』等，讓我們進退失據，形像和處境日趨尷尬。」

當西方右派政客要與中國完全脫鉤，義和團式或戰狼式的回應，既創造不了財富，也建不起一個大國，反而詭異地促成了西方政客的目標。有評論指，「我們確實可以誰也不怕。但，我們不能誰也不合作。」如果中國退回成自足自給的國家，改革開放30多年成就將一朝喪。正如上海一班學者所言：是否「去中國化」，其實並不取決於歐美，而是取決於我們自己。

鄧小平當年也說過，「不要怕外國人議論，管他們說什麼，無非就是罵我們不開明。多少年來我們挨罵挨得多了，罵倒了嗎？」

本報記者：高青

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