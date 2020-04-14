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【肺炎疫情】內地大專院校學生疫情期間不得出校 網民：還不如不開學

社會熱點 16:55 2020/04/14

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內地新冠肺炎疫情逐漸平穩，多地陸續公布各類學校開學日期。國家衛健委和教育部近日聯合印發《大專院校新冠肺炎疫情防控技術方案》提出，學生在疫情防控期間不得出校，如必須出校，須嚴格履行請假程序，規劃出行路線和出行方式。此方案引發網民熱議，「不讓出校跟在家上網課沒區別」，「那還不如別開學」。

校方要每日掌握員工及學生健康情況

方案指出，校方要做好消毒劑、口罩、手套等防疫物資的儲備，開學前對學校環境和空調系統進行徹底清潔，對物體表面進行預防性消毒處理，教室、食堂、宿舍、圖書館等所有場所開窗通風；在學校內設立（臨時）隔離室，位置相對獨立，以備人員出現發熱等癥狀時立即進行暫時隔離。

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方案還要求學校每日掌握教職員工及學生健康情況，實行「日報告」、「零報告」制度，並向主管部門報告等措施。

疫情防控期間 學生出校要請假

從學生的安全方面，相關措施包括學生返校後不召開聚集性會議，食堂采取錯峰用餐，圖書館和實驗室等公共場所實行人員限流等。

其中有一條措施是引發熱議：學生在疫情防控期間不得出校，避免到人群聚集尤其是空氣流動性差的場所。如必須出校，須嚴格履行請假程序，規劃出行路線和出行方式。

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網民紛紛指出，「要求學生不能出校，但老師教授等工作人員都可以出校，這樣有什麽意義呢？」「那別開學了吧，我那個大學宿舍16個人一間，浴室也是公共的」。還有人稱，「之前監獄爆發疫情，是因為犯人可以隨意進出嗎？」

責任編輯：費風

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