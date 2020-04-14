【新冠肺炎】美研究人員：中國買fb廣告 塑造抗疫形象

新冠肺炎最先在中國爆發，在當地疫情緩和之際，美國有研究人員表示，中國在Facebook等社交平台買廣告，內容側重於重塑世界對中國抗疫的看法。

有分析認為，中國正利用疫情危機，把自己描繪成比美國更有能力的全球人道主義領導者。有fb前安全管理層指出，應禁止官媒發布的中國政治廣告。

《華爾街日報》報道，研究人員表示，中國試圖在國際上塑造抗擊新冠疫情的形象，有關措施包括在fb上購買廣告，以及在fb和Twitter上發帖，有時並會抨擊美國抗疫做法。

類似俄羅斯虛假資訊宣傳策略？

總部位於馬薩諸塞州薩默維爾的網絡安全諮詢公司Recorded Future的數據則顯示，在2月中旬到3月初，與中國官方媒體有關的賬號，在社交媒體網站上每天發帖超過3,300次，是正常水平的3倍，主要活躍在fb和Twitter上。

研究人員表示，中國的做法讓人想起類似俄羅斯虛假資訊宣傳的策略。中國外交部未回應，俄羅斯已否認散布虛假資訊。

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網絡政策研究所史丹福互聯網觀察站（Stanford Internet Observatory）研究人員Vanessa Molter稱，2018年底以來中國在fb購買了逾200條政治廣告，其中超過1/3是在過去兩個月購買。她稱，最近購買的多數廣告側重於重塑世界對中國抗疫行動的看法。事實上，中國據報在去年香港抗議活動期間，亦加強購買廣告重塑印象。

Molter表示，中國官媒在fb發布的政治廣告在過去14個月吸引多達1.09億次瀏覽量，其中約4500萬次瀏覽是在2月15日後。官媒中國國際廣播電台營運的英文網站China Plus News，本月5日投放廣告，宣傳名為「新冠病毒：到底發生了什麼」的Podcast，當中一集稱，其他省份往湖北援助抗疫的4.2萬名醫務人員無一人感染。

報道引述史丹福互聯網觀察站主管、前fb首席安全官Alex Stamos稱，應當禁止官方媒體發布的中國政治廣告。fb去年10月承諾，今年起對官方媒體發布的帖子貼標籤，但該公司還沒有這麼做。Twitter已禁止官方媒體投放廣告，但仍允許這些實體在其平台發帖。

描繪自己比美國更有能力

Recorded Future資深首席研究員Priscilla Moriuchi認為，此次疫情是中國形象建設工作中的一個重要時刻，指中國正利用這場危機，把自己描繪成一個比美國更有能力的全球人道主義領導者。

不過，中方官員在Twitter發帖，意外引發外交風波。中國外交部發言人趙立堅，上月在Twitter提出新冠病毒或許是由美軍帶到武漢，引發美方不滿。中方強調，病毒源頭是科學問題，需要聽取專業意見；趙立堅後來稱，他在Twitter個人賬戶上提出的疑問，是對前一段時間美國政客污名化中國的反應，反映中國很多人對這些污名化做法的義憤。

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費城的智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）研究人員Clint Watts表示，中國散布的資訊或會破壞美國的影響力，尤其是在東歐、非洲和東南亞；這些資訊在美國或許得不到共鳴，但「在全球其他地方，聽得越多就會越相信」。

責任編輯：伍樂

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