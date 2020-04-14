▲ 【中美角力】特朗普要脅陰乾世衛，背後是遏制中國「大買賣」。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，美國疫情大爆發之際，美國總統特朗普屢次以世界衛生組織偏袒中國為由，威脅要剋扣對世衛的援助。這不是意氣之爭，美媒引述美國官員透露，特朗普此舉原來原來是一盤棋局，意圖以美國供給各個國際組織的120億美元經費當籌碼，換取在這些組織安插更多美方人員。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述一些現任和前任官員披露的說法，特朗普政府其實早已計劃，意圖透過對國際組織的資金援助，安插更多美方人員進內，目的是遏止中國日益增長的全球影響力；但因白宮與國務院內部人事更迭，令這些操作延宕。

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但隨着著特朗普尋求懲罰世衛，以「金援」換取「人事」的計劃，再在美國政府內部討論。美國政府認為世衛處理疫情偏袒中國，世衛則批評特朗普在這次新型冠狀病毒的初期防疫作為。

美警惕到 中國已控制多個國際組織

特朗普昨天在白宮的記者會表示，是否中斷對世衛的資金支援，約莫會在本周末前做出決定。

據美國國務院2018年提交給國會的報告，世衛裡僅有大約3%的工作職務是由美國人擔任。但特朗普不太可能這麼快就在本周，把金援世衛與安插美方人馬兩件事直接掛鉤；因為他的目標是中斷對於世衛的撥款，在這項短期目標上，他有幾個選項。

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官員指出，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）已有結論，認為特朗普有幾個可不經國會批准的選項扣下援助世衛經費。

其中一個選項是下令美國各機關將資助款重新用於其他相關計劃，類似特朗普去年在非法移民爭議期間，將援助「中美洲北三角國家」薩爾瓦多、洪都拉斯及危地馬拉的數億美元變更他途。

美欲逼世衛等組織 安排更多美方人員

特朗普政府內部有普遍共識，即中國在各個國際組織內的影響力已經超越美國。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，白宮估計聯合國內部的15個機構，中國至少在5個機構具有直接或代理控制權。

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英國衛報（The Guardian）報道，特朗普先前指出美國資助世衛的金額超過中國10倍（4億5000萬美元對4200萬美元），但特朗普的算法是把具強制力的年度會費與捐獻加總。然而美國目前積欠會費2億美元，捐獻也多指定特殊用途。

自從世衛針對新型冠狀病毒疫情發出緊急呼籲以來，中國已捐助2000多萬美元，與英國相當，科威特與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）分別捐出4000萬、3300萬美元，日本更是已捐4750萬美元，反觀美國只捐不到1500萬美元。

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責任編輯：伍樂

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