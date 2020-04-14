楊冪被曝陪開工兼酒店密會魏大勛 劇組紛復工惟萬達估至少虧損5.5億

內地新冠肺炎本地傳染個案趨緩，影視劇組陸續復工之際，人氣「女神」楊冪，日前被爆料與姐弟戀緋聞對象魏大勛在上海酒店見面，而且陪伴對方開工。

萬達電影估一季度至少虧損5.5億

另受到疫情拖累，萬達電影4月14日晚間發布業績預計，今年第一季度淨利潤虧損5.5億至6.5億元（人民幣，下同），按年計由盈轉虧，去年同期為盈利4億元。

萬達電影指出，受新冠疫情影響，萬達電影一季度經營業績預計出現較大虧損，主要原因是公司下屬影院受疫情影響全部停業，同時萬達影視計劃春節檔上映的影片未能如期上映。

楊冪2018年與劉愷威離婚後，工作滿檔之餘，緋聞也不斷，其中自去年開始與男星魏大勛頻傳姐弟戀。有媒體爆料稱，4月7日魏大勳在上海拍攝電視劇《澀女郎》期間，與楊冪一同乘車回酒店，期間男方助理給兩人買了雪糕，楊冪拉下口罩與魏大勳在酒店門口吃完雪糕後一起走進酒店。

同時，兩人被指在酒店密會翌日，有消息指楊冪陪同魏大勛往片場開工，期間一直在化妝車等待魏大勛。

去年9月，兩人傳出緋聞、被拍到穿同款鞋子看展覽，同年12月也曾被拍到疑似酒店密會，但雙方並未對此回應。

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而內地影視劇組自3月中陸續復工，趙麗穎、黃曉明的新劇先後恢復開拍，據北京政府官網顯示，北京市所屬電視劇企業的復工率達92%。惟4月8日，國務院聯防聯控機制通知，建議低、中、高風險地區密閉式娛樂場所，均暫不開業。

包括華誼兄弟、光線傳媒、幸福藍海等一季度或虧損加劇或盈利大幅下滑；整個電影產業鏈陷入資金困境，阿里影業這樣背靠巨頭的互聯網電影公司，也面臨大額的應收賬款可能無法兌現。

責任編輯：孫民

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