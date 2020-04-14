【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」

▲ 【新冠肺炎】美藥廠驚現「最毒會議」，播毒6州3國至少99人確診，其中一人飛中國。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國疫情大爆發，美媒曝光駭人聽聞的超級傳播個案，美國百健（Biogen）藥廠月前在波士頓酒店召開高層會議，由於有與會在染疫，結果導致病毒散播到6州3國至少99人確診；其中一名華裔員工，把病毒帶回了中國。

紐約時報（New York Times）報道這場超級播毒會議。美國藥廠百健2月26及27日仍如期召開年度高層會議，來自全美各州、歐洲的175名集團高階主管，齊聚美國波士頓Marriott Long Wharf酒店。

百健各國高管 聚首Marriott Long Wharf酒店

當他們享用高級Buffet、雞尾酒的同時，新冠病毒也在當中悄悄散播，由於這些人一年才見一次面，他們沒有戒心地握手寒暄，來自歐洲的夥伴更臉貼臉親吻臉頰，以表示熱情。

【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一 被稱國寶級藝術家（有片）

【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北 同機已10人確診感染

兩天會議後，這些高階主管各自返鄉，由於適逢周末，有人參加朋友舉辦的45人聚會，有人參與生日派對；隔周一，他們回到自己的辦公室繼續工作，有人出席投資方舉辦的產業大會，當時百健的部分與會人員就已出現病態。

爾後，百健全美各地辦公室、工廠、甚至歐洲分公司陸續傳出有員工、主管確診新冠肺炎的消息，根據馬薩諸塞州公共衛生局的統計數據，百健高層會議的群聚感染至少造成99人確診，不過這只是馬薩諸塞州的數據，若加上全美各地以及歐洲，實際感染人數一定更高。

華裔員工帶病回中國 面臨刑事起訴

報道指出，當天與會者至少把病毒帶到美國6大州以及3個國家，包括印第安那州、田納西州、北卡羅萊納州、麻州、紐澤西州、以及華府，另外德國、瑞士的2名經理也在返回歐洲後確診。

【新冠肺炎】台「最毒航班」內部曝光 旅客穿生化衣氣氛肅殺（多圖）

【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤

而一名在波士頓辦公室負責生物統計的華裔女職員在出現症狀後，更帶著一家三口返回北京，之後她與丈夫雙雙確診。

據了解，這名叫李潔（Jie Li，音譯）的職員出現症狀，接受檢驗後還沒等到結果，疑似憂慮萬一確診兩歲小孩沒人照顧，就毅然決定與老公搭乘中國國際航空飛回北京。

【新冠肺炎】威廉王子笑稱握手播毒 一文看清疫情如何改變全球社交（有片）

【新冠肺炎】地鐵車廂哪裡最易播毒？日專家：站近車門最高危

在班機上她向空服員坦承症狀。結果內地當局以涉嫌「妨礙疾病防治」名義對她調查，她最多可被判處七年有期徒刑。李潔事後也被開除。

評論：一班最懂醫療的人 卻在播毒

紐約時報評論諷刺，這些頂尖醫療專業人士的工作，應該是對抗病毒，而不是傳播疾病。百健一名匿名前副總裁也坦言，這場高層會議是新冠病毒的「絕佳溫床」。

百健成立於1978年，總部設在波士頓附近，主要研發多發性硬化症藥物，該公司最為出名的是阿茲海默症（認知障礙症）藥物於去年出現進展，導致公司去年營收創紀錄，高達144億美元，股價也飆漲。

【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨 內地網商減價兩成促銷

【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍 研究解開不發高燒之謎

【肺炎疫情】接種首批疫苗者解除隔離 低燒頭痛後變正常

【肺炎疫情】內地兩款新冠病毒滅活疫苗 獲批進入臨床試驗

【新冠肺炎】俄疫情惡化！黑龍江輸入病例激增 專家組緊急馳援

【新冠肺炎】接壤中國會變翻版意大利？普京：防範俄羅斯最壞狀況

【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1