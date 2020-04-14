【肺炎疫情】相比沙士 鍾南山：新冠肺炎治癒者肺纖維化程度較輕

全球超過190萬人確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），患者治癒後會有什麼後遺症？國家衛健委高級別專家組組長鍾南山受訪時稱，與17年前沙士（SARS）相比，新冠肺炎患者治癒後，肺的纖維化程度較輕；整體肺功能下降，但不認為有明顯的肺部後遺症。

鍾南山表示，其團隊接觸了一些治療後康復回家的新冠肺炎患者，和17年前的SARS比起來，肺的纖維化程度比較輕，特別是康復過程當中，纖維化改善恢復較快，消失較快一些。

他又稱，目前患者康復時間較短，只有數個月，以後還需要復查。其團隊做過一部分病人的肺功能檢查，總體來說肺功能有一些下降，如氣體交換的功能。但他相信，隨著時間推移會慢慢恢復，「我不認為新冠肺炎恢復的大多數病人會有很明顯的肺部後遺症」。

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針對藥物研究，鍾南山指出，治療新冠肺炎比較有效的藥物，目前看有兩個。一個是瑞德西韋，指《新英格蘭雜誌》一篇報告，研究53個重症病人，發現它的有效率能達68%。二是氯喹（Chloroquine），指研究發現平均病毒轉陰的時間是4天，對照組是8、9天，「這個症狀改善是非常肯定的，我們很快就要發表，這也是很有效的辦法」。

內地局部少量感染不可避免

另外，對於內地疫情，鍾南山表示，目前群防群控，大家都有了自我的防護意識，如聚會、開會等，都有明確規定。即使有一個或幾個感染，一旦早發現、早診斷、早隔離，就不會出現像第一波那樣的爆發，局部有少量的感染是不可避免。

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至於復工復課，他稱，在同一個地方、房間裡有很多人群聚集，當然很值得警惕，但各方面都自我保護，他認為產生比較大的互相傳染機會不大。最後，內地可能面臨著外來輸入的傳染風險，而風險不等於現實，如果能夠做到積極防控，保持距離，平時不參加集會等，「我想不應該產生比較大的疫情」。

責任編輯：伍樂

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