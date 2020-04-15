▲ 【新冠肺炎】疫情未見曙光時，這個詞Google搜尋量激增五倍。

好消息Good News人人都想聽到，但現實是新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，疫情壞消息充斥媒體空間，各種讓人不安的標題、恐怖的統計數據、高度不確定性的消息，都令人抑鬱不已。全球民眾似乎期望透過聽到好消息，幫自己打起精神，Google搜尋「好消息（Good News）」的次數因此激增5倍。

新冠肺炎去年底爆發後，已奪走全球超過12萬條人命。法新社報道，一些專門提供好消息的網站流量在近幾周攀升，從年初開始，用Google搜尋「好消息（Good News）」的次數也成長5倍。

美國網絡報紙「好消息網」 瀏覽量突急升

美國網絡報紙「好消息網」（Good News Network）成立於1990年代晚期，創辦人兼編輯魏斯科布利（Geri Weis-Corbley）表示，好消息網上個月流量成長3倍，逾1000萬人次造訪。

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她表示：「民眾提供自己街坊鄰居、居住的城市和州所發生正向且激勵人心事件的連結給我們，因此我們有好多好消息要傳遞。」而911恐怖攻擊事件、10年前的全球金融危機也出現類似的現象。

其他的新聞網站例如衛報（Guardian）、霍士新聞（Fox News）、赫芬頓郵報（HuffPost）、MSN、雅虎（Yahoo）自己也有網頁刊登振奮人心的故事。

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美國有線電視新聞網（CNN）一名發言人稱，CNN去年設立的「好東西」（The Good Stuff）專頁，過去一個月的訂閱數也增加50%。

CNN「好東西」專頁 訂閱數增加50%

這名發言人表示：「我們的編輯團隊發現讀者對能讓他們莞爾的故事的興趣日益增加，像是有趣的發現、平民英雄、鼓舞人心的進展、世界上發生的好事情等。」

美國密西根大學社會研究所教授索羅卡（Stuart Soroka）說，人類習慣於藉由更關注負面新聞，因為這可以強迫自己改變行為。但如果在危機中，民眾就會尋找最邊陲、不符合預期的事，這或許說明民眾現在喜歡正能量新聞的原因。

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堪薩斯大學（University of Kansas）媒體參與中心教授穆迪曼（Ashley Muddiman）說，正面的新聞是幫助民眾應對困境的方法之一。

穆迪曼表示，大量研究指出，當過於害怕或事情太過負面，民眾可能會乾脆舉雙手投降，而非試圖做點什麼或繼續認真生活。

他說，民眾想要看到解決方法，以及想要看到人們一起努力尋求解決方法，而不是唇槍舌戰，這是為何在疫情之下，好消息受歡迎之故。

責任編輯：鄧國強

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