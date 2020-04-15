▲ 【新冠肺炎】世衛最新評估：疫情高峰未過，疫苗問世至少再等1年。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，世界衛生組織表示，歐洲部分地區的新冠病毒感染病例數量正在減少，包括意大利與西班牙，但英國及土耳其疫情仍在加劇。世衛直指疫情高峰未過，但疫苗問世至少要再等一年。

世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）當地時間14日在日內瓦發表簡報時指出：「就世界整體疫情而言，有90%的病例出現在歐洲及美國。所以我們確實還未見到疫情高峰。」

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哈里斯指稱，世衛今天稍晚將向成員國發布指南，列出各國在開始放寬限制以前須確保採取的6個步驟。

美國總統特朗普近日批評世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）處理疫情失當，並且揚言扣下對世衛的援助經費。

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哈里斯說，目前是最大疫區的美國不僅是世衛最大捐助國，也一直是「極好的夥伴」。她還說：「永遠會有對組織的批評，聆聽批判相當重要，尤其是建設性批判。」

哈里斯還指出，新冠肺炎疫苗至少要再等12個月才會問世。

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責任編輯：伍樂

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