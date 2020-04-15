【新冠肺炎】李克強：中國經濟正加快恢復  將加大財政貨幣政策

▲ 李克強：中國經濟正加快恢復 將加大財政貨幣政策調節力度。

東盟與中日韓領袖昨天以視像方式舉行抗疫會議，中國國務院總理李克強表示，中國經濟社會秩序正在加快恢復，官方已出台大規模階段性減稅降費政策，未來將加大財政貨幣政策調節力度，推動經濟和社會發展。

李克強參予東盟與中、日、韓10+3視像會議，商討新型肺炎疫情，他在會上發表談話指，中國面對突如其來的疫情，中國政府始終堅持公開透明；經過努力，目前中國國內疫情防控取得重要階段性成效，經濟社會秩序正在加快恢復。

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對於推動社會復常，李克強指，中國政府出台了大規模階段性減稅降費政策，減輕企業負擔，帶動消費增長，促進新業態發展；中方將堅定不移擴大改革開放，加大財政貨幣政策調節力度，推動經濟和社會發展。

他又說，下階段，中國政府將針對關鍵環節和風險點繼續做好疫情防控，努力防止反彈，不會掉以輕心。「疫情面前，世界各國命運與共、休戚相關，沒有一個國家可以獨善其身」，他強調。

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東盟與中日韓領袖以視像方式舉行抗疫會議後，發表聯合聲明，同意加強區內針對大流行病及其他傳染病的早期預警機制，考慮建立重要醫療物資儲備，確保快速滿足緊急需求。加強流行病學科研合作，通過多種媒體形式促進有效公共溝通，澄清不實信息和虛假新聞，消除污名化和歧視。

聲明重申，致力保持貿易投資市場開放，確保必要公共衛生應急措施是有針對性、適當、透明和臨時的，不應造成不必要的貿易壁壘或干擾地區供應鏈，並致力推動疫情後經濟復蘇，維護市場穩定，防止衰退的潛在風險。

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責任編輯：伍樂

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