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【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？

國情動向 09:41 2020/04/15

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【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助，皆因世衛犯了兩大錯誤。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國疫情嚴峻。美國總統特朗普香港時間今天終於宣布，暫停向世界衛生組織提供資金，並調查他們管理不善與隱瞞疫情、最終導致疫情全球傳播的責任。根據特朗普的談話，他指稱世衛相信中國，犯下了兩大錯誤。

特朗普上周預告將對世界衛生組織（WHO）不當處理新冠肺炎疫情，進行處置，他今天在白宮玫瑰園防疫記者會上表示，將暫時停止提供資金給世衛。

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美國每年捐助世衛4至5億美元，是世衛最大資金捐助國。中國提供世衛4000萬美元資金，僅約美國的1/10。

整理特朗普今天的談話，美方認為世衛主要犯了兩大失誤。

其一：世衛曾反對向中國實施旅遊限制措施

特朗普表示，作為世衛的主要資助國，美國有義務問責。世衛最危險也是代價最高的災難性決定，是反對各國對中國實施旅遊禁令。當美國做出這項決定時，遭致世衛反對。他指責世衛的反對是將政治正確置於挽救人命之上。

特朗普指出，其他依循世衛建議的國家持續對中國開放門戶，導致疫情快速在全球蔓延，許多國家為此付出慘痛代價，許多人因此失去生命，也錯失提早控制疫情的機會。

其二：世衛沒有及時調查病毒會否人傳人

特朗普也表示，去年12月即傳出病毒有人傳人的可能性，這與中國政府官方報告相互牴觸，世衛本應立即進行調查，卻仍在一月對外宣稱沒有人傳人情況。從每天在全球各地出現的數據表明，原始報告並不可靠，全球收到的是各種有關傳染與死亡率的虛假訊息。

【新冠肺炎】特朗普屢稱世衛以中國為中心  譚德塞：期望美國繼續撥款世衛

【世衛譚德塞】特朗普公布制裁世衛   擬中止資助或另立新機構

特朗普並指控世衛全面接收中國提供的訊息，捍衛中國政府行動，甚至稱讚中國「所謂的」透明度，這讓特朗普相當不以為然。

美國在世衛於1948年成立時就給予高度支持，協助預防全球健康危機。但特朗普表示，隨著新冠肺炎疫情爆發，美國高度關注美國的慷慨是否獲得最佳利用，但世衛並未能即時、透明提供充分訊息，對於世衛未能履行這項職責，美國將追究責任。

儘管特朗普曾表示，若無法從世衛獲得準確、即時與獨立訊息，將被迫尋找其他方式與他國合作，以實現公共衛生目標，但他今天也強調會繼續和世衛合作，希望世衛能進行有意義的改革。

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責任編輯：伍樂

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