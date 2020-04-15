特朗普稱世衛替中國背書擴大疫情 美暫停金援

美國總統特朗普稱，世衛宣揚中國對於新冠肺炎疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，各國付出慘痛代價，美國將暫停對世衛的金援並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。

特朗普上週預告將對世界衛生組織（WHO）不當處理2019冠狀病毒疾病進行處置，他今天在白宮玫瑰園防疫記者會上表示，將暫時停止提供資金給世衛。

美國每年捐助世衛4至5億美元，是世衛最大資金捐助國。中國提供世衛4000萬美元資金，僅約美國的1/10。

特朗普表示，作為世衛的主要資助國，美國有義務問責。世衛最危險也是代價最高的災難性決定，是反對各國對中國實施旅遊禁令。當美國做出這項決定時，遭致世衛反對。他指責世衛的反對是將政治正確置於挽救人命之上。

特朗普指出，其他依循世衛建議的國家持續對中國開放門戶，導致疫情快速在全球蔓延，許多國家為此付出慘痛代價，許多人因此失去生命，也錯失提早控制疫情的機會。

美國在世衛於1948年成立時就給予高度支持，協助預防全球健康危機。但特朗普表示，隨著新冠肺炎疫情爆發，美國高度關注美國的慷慨是否獲得最佳利用，但世衛並未能即時、透明提供充分訊息，對於世衛未能履行這項職責，美國將追究責任。

特朗普也表示，去年12月即傳出病毒有人傳人的可能性，這與中國政府官方報告相互牴觸，世衛本應立即進行調查，卻仍在一月對外宣稱沒有人傳人情況。從每天在全球各地出現的數據表明，原始報告並不可靠，全球收到的是各種有關傳染與死亡率的虛假訊息。

特朗普並指控世衛全面接收中國提供的訊息，捍衛中國政府行動，甚至稱讚中國「所謂的」透明度，這讓特朗普相當不以為然。

儘管特朗普曾表示，若無法從世衛獲得準確、即時與獨立訊息，將被迫尋找其他方式與他國合作，以實現公共衛生目標，但他今天也強調會繼續和世衛合作，希望世衛能進行有意義的改革。