內媒稱哈薩克想回歸中國 哈薩克召見中國大使抗議

中國網絡日前流傳一篇名為「哈薩克斯坦為何渴望回歸中國」的文章，哈薩克昨為此召見中國駐哈薩克大使張霄。哈薩克外交部在網站上發表聲明指出，哈薩克向張霄表示，這篇網絡文章不符合「哈中戰略夥伴」精神。

這篇文章日前刊登在中國新聞網站「搜狐」（Sohu），內容稱哈薩克在歷史上曾經屬於中國疆域的一部分，在哈薩克的一個小鎮上，村民們堅持說自己是李白的後裔，還有一部分人說自己是漢族後裔。

截至發稿，這篇文章在搜狐的原始連結已經失效，但已被許多內容農場、微信公眾號轉載。哈薩克外交部聲明稱，雙方在會面中同意哈中將在大眾媒體與資訊發布上密切合作。

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前蘇聯共和國哈薩克與中國在1998年解決了領土爭議，哈薩克自此成為北京當局在資源豐富中亞的最重要夥伴。

但中國在哈薩克的經濟擴張以及新疆哈薩克族所受對待，近幾個月來在哈薩克境內引發抗議。

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責任編輯：游昊雲

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