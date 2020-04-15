【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

中美就新冠病毒源頭爆口水戰之際，美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)周二表示，美國情報顯示，新冠病毒或為自然產生，而非中國實驗室製造，但這兩種說法均不肯定。

路透社報道，當被問及他是否有任何證據表明病毒或源自中國的實驗室，並被意外洩漏出來，米利在五角大樓的新聞發布會上不置可否。報道指，米利的這番言論或將加劇人們對新冠病毒起源的臆測。

米利稱，「各種各樣的媒體、博客網站等都流傳著很多謠言和臆測。我們對此非常感興趣，也有很多情報對此進行了認真研究，這對你們來說應該不足為奇。」

「我只想說，在這一點上，目前還沒有定論，雖然很多證據似乎表明病毒是自然產生的。但我們不能確定。」

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美媒：駐華大使館兩年前曾警告武漢實驗室存安全問題

《華盛頓郵報》周二發表的一篇觀點專欄文章則稱，獲得美國駐華大使館送回華盛頓的外交電文，顯示大使館人員兩年前已警告，武漢病毒研究所存在安全及管理問題，進行蝙蝠冠狀病毒研究有風險，可能引發類似沙士的疫情。

大使館曾在2018年多次派出環境及科學領事到武漢病毒研究所，發現研究所嚴重缺乏適當訓練的技術人員，建議華府多加注意及提供協助，主要原因是蝙蝠冠狀病毒研究雖然重要，但亦有危險性。

文章指，武漢病毒研究所曾就美方人員到訪在網站發出英文新聞稿，但到上周刪除。

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早在2月，中國科學院武漢病毒學研究所就駁斥了有關新冠病毒來源的謠言，謠傳病毒可能是在該研究所的某個實驗室人工合成的，或者可能是從那里傳播出來的。外交部發言人趙立堅還3月12日還在Twitter連發推文指，可能是美國軍隊把疫情帶到武漢，引發中美針對疫情源頭的口水戰。

2月，一個由27名科學家組成的團隊在《柳葉刀》醫學雜誌上發表聲明，譴責陰謀論，稱陰謀論「只會製造恐懼、謠言和偏見，給我們在抗擊疫情方面的全球合作帶來威脅」。

聲明稱，來自世界各地的科學家「得出的壓倒性結論是，這種冠狀病毒起源於野生動物」。

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責任編輯：伍樂

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