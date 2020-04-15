  • 23°C
香港時間 : 2020415日 (三) 11:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

社會熱點 10:54 2020/04/15

分享：

中美就新冠病毒源頭爆口水戰之際，美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)周二表示，美國情報顯示，新冠病毒或為自然產生，而非中國實驗室製造，但這兩種說法均不肯定。

路透社報道，當被問及他是否有任何證據表明病毒或源自中國的實驗室，並被意外洩漏出來，米利在五角大樓的新聞發布會上不置可否。報道指，米利的這番言論或將加劇人們對新冠病毒起源的臆測。

米利稱，「各種各樣的媒體、博客網站等都流傳著很多謠言和臆測。我們對此非常感興趣，也有很多情報對此進行了認真研究，這對你們來說應該不足為奇。」

「我只想說，在這一點上，目前還沒有定論，雖然很多證據似乎表明病毒是自然產生的。但我們不能確定。」

【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫

【中美角力】特朗普要脅陰乾世衛 背後是遏制中國「大買賣」

美媒：駐華大使館兩年前曾警告武漢實驗室存安全問題

《華盛頓郵報》周二發表的一篇觀點專欄文章則稱，獲得美國駐華大使館送回華盛頓的外交電文，顯示大使館人員兩年前已警告，武漢病毒研究所存在安全及管理問題，進行蝙蝠冠狀病毒研究有風險，可能引發類似沙士的疫情。

大使館曾在2018年多次派出環境及科學領事到武漢病毒研究所，發現研究所嚴重缺乏適當訓練的技術人員，建議華府多加注意及提供協助，主要原因是蝙蝠冠狀病毒研究雖然重要，但亦有危險性。

文章指，武漢病毒研究所曾就美方人員到訪在網站發出英文新聞稿，但到上周刪除。

【肺炎疫情】病毒源頭研究再有突破！1月初武漢已有社區傳播

【肺炎疫情】央視被指篡改美教授發言  捏造「武漢不是病毒源頭」

【新冠肺炎源頭】穗港沙士英雄「對決」！鍾南山：不知中國是否病毒源頭（有片）

早在2月，中國科學院武漢病毒學研究所就駁斥了有關新冠病毒來源的謠言，謠傳病毒可能是在該研究所的某個實驗室人工合成的，或者可能是從那里傳播出來的。外交部發言人趙立堅還3月12日還在Twitter連發推文指，可能是美國軍隊把疫情帶到武漢，引發中美針對疫情源頭的口水戰。

2月，一個由27名科學家組成的團隊在《柳葉刀》醫學雜誌上發表聲明，譴責陰謀論，稱陰謀論「只會製造恐懼、謠言和偏見，給我們在抗擊疫情方面的全球合作帶來威脅」。

聲明稱，來自世界各地的科學家「得出的壓倒性結論是，這種冠狀病毒起源於野生動物」。

【中美關係】趙立堅現身回應「美軍播毒論」：反映對污名化中國的義憤

【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰 趙立堅神隱26日暗藏玄機

【肺炎疫情】美教授撰文指新冠病毒不是人工合成   源頭非武漢

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

 

相關文章

【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出
2020/04/14
【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出
【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫
今日
【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫
【新冠肺炎】疫情未見曙光時 這個詞Google搜尋量激增五倍
今日
【新冠肺炎】疫情未見曙光時 這個詞Google搜尋量激增五倍
【新冠肺炎】世衛最新評估：疫情高峰未過 疫苗問世至少再等1年
今日
【新冠肺炎】世衛最新評估：疫情高峰未過 疫苗問世至少再等1年
疫情 外交 趙立堅 武漢 中國 美國 路透社 美軍 冠狀病毒 沙士

上一篇文章

劉亦菲《花木蘭》出師不利　疫情下挪威如期上映19日票房僅6700元

下一篇文章

【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」
【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」
【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一　被稱國寶級藝術家（有片）
【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一　被稱國寶級藝術家（有片）
【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍　研究解開不發高燒之謎
【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍　研究解開不發高燒之謎
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰　權威：有些國家恐捱不過冬天
【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰　權威：有些國家恐捱不過冬天