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劉亦菲《花木蘭》不敵疫情　挪威上映19日票房僅6700元超慘淡

社會熱點 12:14 2020/04/15

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劉亦菲《花木蘭》出師不利　疫情下挪威如期上映19日票房僅6700元。

由Niki Caro執導，劉亦菲、甄子丹、李連杰及鞏俐主演的《花木蘭》（Mulan）原定在3月公映，可惜受新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行影響，迪士尼宣布推遲4個月，至7月上映。但原來，這齣電影於上月在挪威如期上映了，不過遇上疫情影響，上畫19票房只有874美元（折合約6775港元）。

《花木蘭》真人版計劃在2015年開始，並在2017年2月找來紐西蘭女導演Niki Caro執導。同年9月，迪士尼宣布從過千名演員中選出劉亦菲成為電影主角，其他演員也於翌年陸續加入。據CNN報導，《花木蘭》為迪士尼花了約2億美元的製作費，是繼《時間的皺摺》（A Wrinkle in Time）的Ava DuVernay後，第二位製作成本過1億美元的女導演。

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正當電影如箭在弦之際，中國突然爆發疫情，進而演變至全球大流行。歐洲疫情嚴峻。

雖然《花木蘭》在美國已舉行首映禮，但公映日期最終仍不敵疫情，延後至7月尾上映，但原來全球仍有地方在上月如期上映，就就是挪威。

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《花木蘭》於3月27日在挪威上映，首日開畫票房僅有83美元（約643港元），截止14日，累計票房只有874美元、折合約6775港元，成績慘淡。雖然目前《花木蘭》定檔7月，強攻暑假檔期，但能否上映仍是未知之數。

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責任編輯：伍樂

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