【中國經濟】人行進行1000億元MLF操作 利率下調20基點

中國人民銀行在定向降準實施日公告稱，今日開展1年期中期借貸便利（MLF）操作1000億元人民幣，MLF操作利率如市場預期隨逆回購同步下調20個基點。分析師指，MLF更多是利率定價指導作用，料將推動本月貸款市場報價利率（LPR）進一步走低。

預計將進一步引導4月LPR下降

人行並稱，從2020年4月15日開始，人民銀行對農村金融機構和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，今日為實施該政策的首次存款準備金率調整，釋放長期資金約2000億元。今日不開展逆回購操作，為連續第10日暫停。

據統計，本周無逆回購到期，但周五將有2000億元MLF到期。

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「MLF價格下調，跟隨OMO，並將進一步引導4月LPR下降，」方正證券分析師齊晟稱，他並指出，雖然MLF利率下調，但仍高於同期限市場資金價格，理論上銀行並不太需要這方面的資金，申請需求不大，MLF量的信號意義不大，更重要的是利率定價的指導作用。

他預計4月1年LPR將下行20個基點，5年下行10個基點。

全球疫情未受控前 貨幣寬鬆和資金面利率低位將維持

粵開證券首席經濟學家李奇霖也表示，MLF利率下調20BP，降低銀行負債降成本進而引導LPR報價下行的意圖明確，在全球疫情未控制前，外需低迷，經濟承壓，貨幣寬鬆和資金面利率低位將繼續維持。

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人行此前逾11年來首度調降了超儲利率，上周五並公佈了強勁的金融數據，3月社融、貸款增幅等均顯著優於預期，M2增速時隔三年也重回兩位數。人行官員指出貨幣政策的效果完全傳導到實體經濟，不存在流動性淤積，而存款基準利率要長期保留。

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責任編輯：蒯宇澄

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