【肺炎疫情】世衛詳列13條與台保持交流的「證據」 台稱用片段誤導外界

據台灣中央社報道，紐約時報14日刊登台灣民眾募資的廣告，提到台灣被世衛拒於門外。對此，世衛大動作提出13點說明，強調數十年來一直與台灣的衛生機構保持技術交流，並提出世衛如何與台灣的衛生專家和部門互動，及應對此次疫情的例子。惟台灣駐日內瓦辦事處強調，世衛以片段資訊誤導外界，這並非事實全貌。

台灣民眾紐時發廣告 稱「台灣可幫忙」

紐約時報刊出的廣告文案提到，台灣知道你們的處境，知道這有多麼艱難，台灣2003年受沙士（SARS）疫情重創、被世衛拒於門外，對此體會甚深。文案還寫道，過去一段時間，台灣向國際社會提供了超過1,600萬隻口罩。

據中央社報道，世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）回應此廣告時，大動作提出13點說明，前8點列出台灣的衛生專家和部門與世衛互動及應對新冠肺炎疫情的實例。

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首先是台灣有國際衛生條例（IHR）架構下的聯繫窗口，可以接收資訊、並直接向世衛總部更新訊息，也可以使用「事件資訊庫平台」（EIS）。

世衛稱 一直與台灣衛生當局保持交流

第2至第6點提到，包括台灣有衛生專家參加世衛2020年1月成立的交流系統，支持全球應對疾病工作、兩位台灣專家參加世衛今年2月舉行的全球研究與創新論壇、台灣流行病學培訓計畫屬於「全球流行病學與公共衛生防疫網」（TEPHINET）成員、世衛透過技術指導直接向台灣衛生部門通報情況、台灣專家和部門可以透過世衛網站及其他公開平台獲取最新動態及資訊。

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第7點說明提到世衛在台灣日內瓦辦事處設有指定聯絡點，透過這一管道可以處理一般性問題，並在出現技術問題時協調。第8則是世衛透過「歐洲疾病預防管制中心」（ECDC）與台灣衛生部門互動。

賈撒列維克說明，第9至第13點說明則是解釋世衛與台灣歷年來針對全球不同健康議題的互動。包括2019年台灣專家受邀參加9次世衛技術會議，台灣疫苗廠商為世衛成立的防範流感大流行框架做出貢獻等。

台方：世衛所說並非全貌 目前參與世衛狀況不理想

對於世衛的回應，台灣駐日內瓦辦事處強調，世衛以片段資訊誤導外界，這並非事實全貌。近年來世衛秘書處在台灣友邦及理念相近國家持續洽促，在逐漸認知與台灣互動交流的必要性下，台灣才能極為有限的參與數項世衛技術會議或活動，且目前參與世衛的狀況並非理想。

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台灣駐日內瓦辦事處說，將偕同友邦及理念相近國家，持續與世衛秘書處密切溝通，爭取以觀察員身分出席今年世界衛生大會（WHA）、以及完整參與世衛的所有會議、機制及活動。

另外，台灣的口罩外交也在持續進行中。台灣捐贈意大利的50萬隻口罩14日運抵罗马，預計在15日舉辦捐贈儀式。下一步台灣還將向新南向國家捐助口罩共計160萬隻。

責任編輯：尹航

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