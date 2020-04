香蕉將漲價？ 亞洲最大蕉國出口料因新冠疫情驟降4成

新冠肺炎肆虐全球,多國採取封城等嚴厲措施,聯合國糧食及農業組織因而警告或爆發糧食危機。盡管目前糧食供應及價格仍穩定,但外電報道指出,工人檢疫或停工和物流停滯等,阻礙食物供應鏈,其中亞洲香蕉出口恐因菲律賓「封城令」而驟降上百萬噸,相等於4成供應。

據《彭博》題為「The Virus Is About to Hit Banana Supplies Next」報道,菲律賓蕉農和出口協會執行董事安蒂格(Stephen Antig)預計,該國今年香蕉出口量將從去年的400萬噸降至約250萬噸。由於主要島嶼呂宋島的封城狀態自3月中旬持續到4月底,香蕉園、包裝廠集中的南部省分也採取了隔離措施,安蒂格認為,即使解除封鎖,但預計一些限制社交距離的措施還將影響工人流動、阻礙香蕉出口。

【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產 中國豬肉短缺恐雪上加霜

【糧食危機】多國封城抗炎 內地人瘋狂囤糧:一口氣買千斤大米50桶油(有片)

【糧食危機】內地爆搶米潮 因「內部文件」要求黨員囤糧?

不少香蕉生產商,包括Unifrutti Tropical Philippines等已因此停止部分業務,其總裁巴卡尼(Alberto Bacani)表示,香蕉每天都要採收,但等到工人回來,香蕉都已變質,只能丟掉。他指出,日本因為許多東亞的香蕉供應國都處於檢疫狀態,導致未來2星期,其香蕉供應將急劇下降。

據聯合國糧食及農業組織今年的報告,菲律賓佔2019年全球香蕉出口量的20%,佔亞洲出口量約90%,主要市場是中國和日本,為全球最二大的香蕉出口國,厄瓜多爾則是全球最大的香蕉出口國。

【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告:封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺

【糧食危機】全世界都搶糧 巴西總統亂講缺食物終道歉(有片)

【糧食危機】商務部:中國糧食可自給自足 消費者毋須囤糧

日本香蕉進口商協會發言人Yuko Yamada稱,日本嚴重依賴菲律賓進口香蕉,但她並未得知可能會有短缺或漲價,也未察覺到菲律賓出口商會減少出貨量。中國水果營銷協會官員Meng Wei也表示,尚未注意到菲律賓香蕉進口量的任何變化,但指出從緬甸進口的生果量有所提升。

責任編輯:伍樂

【新冠肺炎】擴散,緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品:https://bit.ly/39VrHSC