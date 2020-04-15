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香蕉將漲價？ 亞洲最大蕉國出口料因新冠疫情驟降4成

經濟脈搏 12:14 2020/04/15

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新冠肺炎肆虐全球，多國採取封城等嚴厲措施，聯合國糧食及農業組織因而警告或爆發糧食危機。盡管目前糧食供應及價格仍穩定，但外電報道指出，工人檢疫或停工和物流停滯等，阻礙食物供應鏈，其中亞洲香蕉出口恐因菲律賓「封城令」而驟降上百萬噸，相等於4成供應。

據《彭博》題為「The Virus Is About to Hit Banana Supplies Next」報道，菲律賓蕉農和出口協會執行董事安蒂格（Stephen Antig）預計，該國今年香蕉出口量將從去年的400萬噸降至約250萬噸。由於主要島嶼呂宋島的封城狀態自3月中旬持續到4月底，香蕉園、包裝廠集中的南部省分也採取了隔離措施，安蒂格認為，即使解除封鎖，但預計一些限制社交距離的措施還將影響工人流動、阻礙香蕉出口。

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不少香蕉生產商，包括Unifrutti Tropical Philippines等已因此停止部分業務，其總裁巴卡尼（Alberto Bacani）表示，香蕉每天都要採收，但等到工人回來，香蕉都已變質，只能丟掉。他指出，日本因為許多東亞的香蕉供應國都處於檢疫狀態，導致未來2星期，其香蕉供應將急劇下降。

據聯合國糧食及農業組織今年的報告，菲律賓佔2019年全球香蕉出口量的20%，佔亞洲出口量約90%，主要市場是中國和日本，為全球最二大的香蕉出口國，厄瓜多爾則是全球最大的香蕉出口國。

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日本香蕉進口商協會發言人Yuko Yamada稱，日本嚴重依賴菲律賓進口香蕉，但她並未得知可能會有短缺或漲價，也未察覺到菲律賓出口商會減少出貨量。中國水果營銷協會官員Meng Wei也表示，尚未注意到菲律賓香蕉進口量的任何變化，但指出從緬甸進口的生果量有所提升。

責任編輯：伍樂

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