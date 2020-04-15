  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 14:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全球大流行】中國使館曾發文稱法養老院餓死長者 法外長召見表不滿

國情動向 12:00 2020/04/15

分享：

法國外長勒德里安14日召見中國駐法大使盧沙野，表達對中國近日透過宣傳手段，誇耀中國政府抗疫「勝利」，批評西方國家危機治理的相關言行感到不滿。其中，中國駐法大使館12日發文，指控法國養老院護理人員集體逃離，導致老人成批餓死、病死。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在新聞稿中首先提及自新冠肺炎疫情12月開始後，「中法兩國保持互助，包括兩國間相互運送防疫物資」。然而，中國駐法大使近日公開場合的立場，並不符合兩國良好的雙邊關係。

勒德里安表示，「我在召見時，清楚傳達我對中國駐法大使近日言行的不贊同」。根據法媒表示，所指言行與中國大使館透過宣傳手段，誇耀中國政府抗疫「勝利」，同時批評西方國家危機治理有關。

【肺炎疫情】世衛詳列13條與台保持交流的「證據」 台稱用片段誤導外界

【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

中國駐法國大使館12日於官網張貼一篇名為「把顛倒的事實再顛倒過來 ——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」的文章，批評西方國家抹黑中國，更指控法國「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」。

中國駐法國大使館本月5、6日也接連發佈兩篇文章。5日發佈的文章題為「『自知者不怨人』——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」。

文中指，近期針對中國的指摘主要集中在「中國原罪論」、「中國延誤論」、「中國產品質量低劣論」、「中國掩蓋疫情死亡人數真相論」，並稱中國把抗擊疫情中的對外援助作為開展「影響力外交」、「宣傳外交」的工具，想填補美國領導力缺失的真空，懷有地緣政治圖謀。

中非關係現裂痕？王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響

【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫

使館翌日發表題為「中國駐法國使館發言人就法國議員聯署有關涉台文章致《新觀察家》周刊編輯部的信」的文章，指再次針對西方輿論炮轟。

文章批評，《新觀察家》周刊於3月31日發表的、由86名法國議員和40名法國醫生學者聯署的文章〈世界衞生組織應與台灣全面合作〉，錯誤百出、滿紙荒唐，不僅不能予人啟迪，反而具有極大的誤導性。

更為嚴重的是，它暴露出簽署這篇文章的人國際知識極度貧乏，邏輯思維十分混亂，政治動機十分可疑。原因是「他們張口閉口把台灣稱作『國家』，為其未被邀請參加世衞大會而鳴冤叫屈。」

內媒稱哈薩克想回歸中國 哈薩克召見中國大使抗議

【全球大流行】中國駐斯里蘭卡使館Twitter一度被停 曾與用戶就疫情爭執

【肺炎疫情】歧視非洲人事件頻發 廣州麥當勞分店疑不讓black people進入

【全球大流行】中國為在西班牙留學生開臨時班機 搭機需滿足嚴格條件

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI 

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

相關文章

【全球大流行】中國駐斯里蘭卡使館Twitter一度被停 曾與用戶就疫情爭執
2020/04/14
【全球大流行】中國駐斯里蘭卡使館Twitter一度被停 曾與用戶就疫情爭執
中非關係現裂痕？王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響
2020/04/14
中非關係現裂痕？王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響
【中美角力】華春瑩twitter回擊美官員想見這8人：歡迎到武漢
今日
【中美角力】華春瑩twitter回擊美官員想見這8人：歡迎到武漢
內媒稱哈薩克想回歸中國 哈薩克召見中國大使抗議
今日
內媒稱哈薩克想回歸中國 哈薩克召見中國大使抗議
【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成
今日
【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成
政治 外交 疫情 中國大使館 德里 法國 台灣 中國 美國 新冠肺炎

上一篇文章

【肺炎疫情】世衛詳列13條與台保持交流的「證據」 台稱用片段誤導外界

下一篇文章

【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】華春瑩twitter回擊美官員想見這8人：歡迎到武漢
【中美角力】華春瑩twitter回擊美官員想見這8人：歡迎到武漢
【全球大流行】「感謝您，習大哥」巨型廣告 塞爾維亞隨處可見
【全球大流行】「感謝您，習大哥」巨型廣告 塞爾維亞隨處可見
【中國航天】貿易戰加瘟疫打擊？中國火箭衛星一個月3次挫敗有玄機　
【中國航天】貿易戰加瘟疫打擊？中國火箭衛星一個月3次挫敗有玄機　
【新冠肺炎】接壤中國會變翻版意大利？普京：防範俄羅斯最壞狀況
【新冠肺炎】接壤中國會變翻版意大利？普京：防範俄羅斯最壞狀況
【中美角力】特朗普要脅陰乾世衛　背後是遏制中國「大買賣」
【中美角力】特朗普要脅陰乾世衛　背後是遏制中國「大買賣」
【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話
【去中國化】面對全球「去中國化」 重溫鄧小平的一番話