【全球大流行】中國使館曾發文稱法養老院餓死長者 法外長召見表不滿

法國外長勒德里安14日召見中國駐法大使盧沙野，表達對中國近日透過宣傳手段，誇耀中國政府抗疫「勝利」，批評西方國家危機治理的相關言行感到不滿。其中，中國駐法大使館12日發文，指控法國養老院護理人員集體逃離，導致老人成批餓死、病死。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在新聞稿中首先提及自新冠肺炎疫情12月開始後，「中法兩國保持互助，包括兩國間相互運送防疫物資」。然而，中國駐法大使近日公開場合的立場，並不符合兩國良好的雙邊關係。

勒德里安表示，「我在召見時，清楚傳達我對中國駐法大使近日言行的不贊同」。根據法媒表示，所指言行與中國大使館透過宣傳手段，誇耀中國政府抗疫「勝利」，同時批評西方國家危機治理有關。

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中國駐法國大使館12日於官網張貼一篇名為「把顛倒的事實再顛倒過來 ——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」的文章，批評西方國家抹黑中國，更指控法國「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」。

中國駐法國大使館本月5、6日也接連發佈兩篇文章。5日發佈的文章題為「『自知者不怨人』——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察」。

文中指，近期針對中國的指摘主要集中在「中國原罪論」、「中國延誤論」、「中國產品質量低劣論」、「中國掩蓋疫情死亡人數真相論」，並稱中國把抗擊疫情中的對外援助作為開展「影響力外交」、「宣傳外交」的工具，想填補美國領導力缺失的真空，懷有地緣政治圖謀。

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使館翌日發表題為「中國駐法國使館發言人就法國議員聯署有關涉台文章致《新觀察家》周刊編輯部的信」的文章，指再次針對西方輿論炮轟。

文章批評，《新觀察家》周刊於3月31日發表的、由86名法國議員和40名法國醫生學者聯署的文章〈世界衞生組織應與台灣全面合作〉，錯誤百出、滿紙荒唐，不僅不能予人啟迪，反而具有極大的誤導性。

更為嚴重的是，它暴露出簽署這篇文章的人國際知識極度貧乏，邏輯思維十分混亂，政治動機十分可疑。原因是「他們張口閉口把台灣稱作『國家』，為其未被邀請參加世衞大會而鳴冤叫屈。」

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責任編輯：伍樂

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