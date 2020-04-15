【新冠肺炎】男童拒戴粉紅口罩 五月天秀圖呼應顏色沒性別

粉紅色口罩近日在台灣社交平台上瘋狂「洗版」，源於有家長反映，兒子因怕被同學嘲笑而拒戴粉紅色口罩上學。對此，繼台灣的蔡英文總統在IG呼籲「顏色沒有性別」，無論什麼顏色的口罩，能保護就是最適合，「天團」五月天的阿信也在IG限時動態秀出其潮牌最新推出、一身粉紅的「飛行鼠小小」呼應。

▲ 阿信的潮牌曾在所辦的展覽中，打造粉紅世界。

網民笑言「好幸福的煩惱」 籲教導正確觀念

有網民笑言這是「好幸福的煩惱」、「全世界就台灣在研究口罩顏色」，批評「飽漢不知餓漢飢」、「已經沒東西吃，還挑食喔」、「有夠無聊，有的地方都沒得戴了」、「那是教育的問題，不是防疫的問題」，認為剛開始買不到口罩時，根本沒有這樣的問題，「這時候就是機會順便教導小朋友正確觀念」，另有人留言慨歎「小孩真的很在意別人眼光」。

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新冠肺炎疫情下，台灣採實名制口罩販售，不能挑選口罩顏色。在大部分小童口罩都是粉紅色的情況下，有家長反映兒子因怕被同學嘲笑而拒戴粉紅色口罩上學，在台灣掀起對性別刻板印象的議論。

不分性別 蔡英文韓國瑜盼擺脫顏色刻板印象

蔡英文對此在IG發布卡通繪圖，寫道「口罩是用來保護我們的，我們不需用顏色來區分你我，粉紅色不只是屬於女生的顏色」。她希望大家不要用刻板的顏色區分，來限制自己的選擇。「更重要的是，無論什麼顏色的口罩，能保護你就是最適合的。」

台灣疫情指揮中心的陳時中日前在記者會上，也特別與其他官員戴著粉紅色口罩一字排開強調小男生也可戴，以實際行動表達「顏色沒有性別之分」，還透露自己小時候最喜歡看「粉紅豹」。

▲ 蔡英文在IG發布卡通繪圖，稱無論什麼顏色的口罩，能保護就是最適合。

不少政府部門其後紛把facebook的頭像標誌換上粉色系；高雄市長韓國瑜14日晚間臉書直播時，也戴粉紅色口罩、穿粉紅色襯衫，稱粉紅色不分性別，男生女生戴都不必擔心異樣眼光。

研發出20多色口罩的大廠CSD中衛在其facebook專頁表示，「同樣的顏色，在不同人的身上會有不一樣的感覺」，除了邀請各年齡層的男姓朋友曬出有粉色口罩或配件的穿搭照，還決定在這星期生產部分櫻花粉口罩，「讓更多人知道粉色口罩有多美，同時降低大眾對粉色口罩的刻板印象」。

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責任編輯：孫民

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