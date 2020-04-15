新冠肺炎影響生育？專家建議康復3至6個月後再考慮生育

新冠肺炎疫情全球蔓延，外界一直關注新冠病毒會否經母嬰垂直傳播及影響生育。北京大學支援湖北抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑院士表示，目前相關病例較少，不能證明病毒會否經母嬰垂直傳播，但建議康復者在3個月至半年後再考慮生育。

指研究數量相對較少 尚不能證明病毒影響生殖

喬杰周二（14日）接受中國駐新加坡大使館邀請進行線上直播，她指出， 根據目前國內和國際的病例，嬰兒的咽拭子檢測結果都呈陰性，暫時沒有發現母嬰垂直傳播的病例。

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她指出，有少部分樣本量報告表明，新生兒可能通過胎盤獲得了IgG抗體，一出生就有了免疫力。目前為止，因為重複性病例比較少，不能證明新冠病毒母嬰垂直傳播。

喬傑院士同時表示，有一些新生兒感染的報告，是因為家人或者照顧新生兒的成人被感染，跟新生兒有密切接觸，真正沒有密切接觸而感染的病例數非常少。

另針對部分研究認為，新冠病毒可能會影響生殖系統；喬傑表示， 疫情中考慮到標本自身的風險問題，研究的數量相對較少，目前病毒會對生殖系統產生影響的證據還不確鑿，但還是建議治癒患者三個月到半年之後再進行生育。

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責任編輯：蒯宇澄

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