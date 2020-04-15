  • 25°C
香港時間 : 2020415日 (三) 12:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新冠肺炎影響生育？專家建議康復3至6個月後再考慮生育

社會熱點 12:43 2020/04/15

分享：

新冠肺炎疫情全球蔓延，外界一直關注新冠病毒會否經母嬰垂直傳播及影響生育。北京大學支援湖北抗疫國家醫療隊領導組組長喬傑院士表示，目前相關病例較少，不能證明病毒會否經母嬰垂直傳播，但建議康復者在3個月至半年後再考慮生育。

指研究數量相對較少 尚不能證明病毒影響生殖

喬杰周二（14日）接受中國駐新加坡大使館邀請進行線上直播，她指出， 根據目前國內和國際的病例，嬰兒的咽拭子檢測結果都呈陰性，暫時沒有發現母嬰垂直傳播的病例。

【新冠肺炎】美國研究推斷：新冠病毒攻擊睪丸  損男性生育能力

黑龍江新冠肺炎確診孕婦 剖腹產誕下健康女嬰

【新冠肺炎】內地研究：孕婦可垂直傳染新冠肺炎給胎兒

她指出，有少部分樣本量報告表明，新生兒可能通過胎盤獲得了IgG抗體，一出生就有了免疫力。目前為止，因為重複性病例比較少，不能證明新冠病毒母嬰垂直傳播。

喬傑院士同時表示，有一些新生兒感染的報告，是因為家人或者照顧新生兒的成人被感染，跟新生兒有密切接觸，真正沒有密切接觸而感染的病例數非常少。

另針對部分研究認為，新冠病毒可能會影響生殖系統；喬傑表示， 疫情中考慮到標本自身的風險問題，研究的數量相對較少，目前病毒會對生殖系統產生影響的證據還不確鑿，但還是建議治癒患者三個月到半年之後再進行生育。

【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成

【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍 研究解開不發高燒之謎

【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋 能全毀人體免疫系統

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

 

相關文章

新冠肺炎損男性生殖功能首現臨床證據 性激素水平顯著改變
2020/03/27
新冠肺炎損男性生殖功能首現臨床證據 性激素水平顯著改變
【新冠肺炎】研究稱新冠病毒可直接感染腎臟 或導致尿液傳播
2020/03/15
【新冠肺炎】研究稱新冠病毒可直接感染腎臟 或導致尿液傳播
【肺炎疫情】新冠病毒傳播力有幾勁？ 滬專家：接近1傳4
2020/04/09
【肺炎疫情】新冠病毒傳播力有幾勁？ 滬專家：接近1傳4
生育 疫情 中國 北京 沙士 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨新增確診46例　其中36例為境外輸入（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰　權威：有些國家恐捱不過冬天
【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰　權威：有些國家恐捱不過冬天
【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍　研究解開不發高燒之謎
【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍　研究解開不發高燒之謎
【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」
【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」
【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一　被稱國寶級藝術家（有片）
【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一　被稱國寶級藝術家（有片）
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）