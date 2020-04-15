【新冠肺炎】疫情影響 內地首季航空業虧損逾398億人幣

新冠肺炎疫情全球大流行，重創航空業。民航局公布， 中國首季航空旅客運輸量按年大降53.9％，今年首季全行業累計虧損398.2億元(人民幣，下同)，其中航空公司虧損336.2億元。

3月旅客運輸量按年急挫71.7%

民航局在今日的發布會上指，首季旅客運輸量減少至7,407.8萬人次；其中3月旅客運輸量1,513萬人次，按年急挫71.7%。3月航空貨郵運輸量48.4萬噸，按年下降23.4%。

民航局新聞發言人、航空安全辦公室主任熊杰表示，全行業確實受到新冠疫情的影響，對經營造成比較大的衝擊，當局正積極應對疫情的打擊，為民航企業發展紓困，精準有序推動復工復產。

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下一步，將繼續密切關注疫情的變化，加強經濟運行監測，深入分析疫情對民航企業生產經營和經濟效益帶來的影響，做好政策的供給和儲備。

武漢機場解封1周 運送旅客逾4萬人

民航局並指出，近期全國國際航班數量減至每日不超過20班，每日入境人數平均2000至3000人。當局將於未來數星期逐步及有序，協助在疫情嚴重國家的留學生回國。

民航局指出，本月8日，隨著武漢解封，武漢天河機場也恢復運營。 民航局運行監控中心副主任孫韶華表示，截至14日，武漢已於45個城市恢復通航，共執飛799班航班，運送旅客4.06萬人次。

責任編輯：蒯宇澄

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