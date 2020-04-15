【新冠肺炎】中尼雙方開記者會降溫 尼日利亞外長：公民遭歧視是誤解

內地近日境外輸入確診病例上升，由於其中有不少來自非洲，多有非裔人士居住的廣東省，被指發生歧視事件，包括日前尼日利亞公民在廣州被防疫人員收走護照，引發外界關注中非外交關係。當地時間14日，中國駐尼日利亞大使周平劍在與尼日利亞外交部長奧尼亞馬會見後舉行聯合記者會，就相關事件進行了澄清。

尼國外長稱，尼國內一些民眾僅根據社交媒體流傳的視頻就作出錯誤解讀，誤以為尼日利亞人和非洲人在防疫中被「挑選出來」，有針對性的被加以區別對待。

尼國外長：雙方已建立有效溝通機制

奧尼亞馬說，近期一些尼日利亞人近期抵達廣州後被確診，其中一個經營飯店的女老板確診，該飯店是尼日利亞和其他一些非洲國家人員經常光顧的地方，中國地方政府查明此點後，要求封閉相關場所，隔離密切接觸者，被強制隔離的人自然不被允許返回酒店、原住所等。尼國內一些民眾僅根據社交媒體流傳的視頻就作出錯誤解讀，誤以為尼日利亞人和非洲人在防疫中被「挑選出來」，有針對性的被加以區別對待，表示不能理解。

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奧尼亞馬表示，廣州地方政府與尼日利亞駐廣州總領館已建立有效溝通機制，雙方正協同工作，做好說服解釋，讓相關人員都理解防控舉措是為確保包括外國人在內所有在廣州人員的健康和安全。

奧尼亞馬還稱，目前在廣州接受隔離的尼日利亞公民已得到妥善安排。

中方大使：對所有外國在華人員一視同仁

中國駐尼日利亞大使周平劍在記者會上表示，中國對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。在各方共同努力下，尼日利亞朋友、非洲朋友的合理關切已經或者正在得到有效解決。

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事實上，多個非洲國家駐華大使早前還集體去信外長王毅，批評廣州等地的非洲僑民受到歧視，要求立即停止強制檢測、隔離及其他非人道對待。王毅與非盟委員會主席法基通電話時表示，中非是風雨同舟的好兄弟和好戰友，雙方友誼堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所幹擾。

責任編輯：費風

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