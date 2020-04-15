IMF：疫情致全球失9萬億美元　等如虧掉四份一世紀香港GDP

▲ 新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，環球經濟大停頓。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，環球經濟大停頓。國際貨幣基金（IMF）今天表示，新冠肺炎疫情將全球經濟推向一世紀以來最深度的衰退，2020至2021年度內全球損失9萬億美元；假設沒有通脹，這個金額與四份一世紀的香港GDP相若。

IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）提出最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）預測時告訴媒體：「全球2020至2021年GDP，因為疫情危機，可能累計損失約9萬億美元（折合69.7萬港元），此一規模比日本和德國總合GDP還來得大。」

規模比日本和德國總合GDP還要大

以香港2019年GDP2.86萬億港元計，假設沒有通脹，一年9萬億美元、69.7萬港元的GDP折損，相等逾24年即近四份一世紀的香港經濟總量。

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如以中國去年GDP為99萬億元人民幣計，9萬億美元折合63.5億元人民幣，相等於中國GDP逾六成。

IMF預計，今年全世界產出將下挫3%，而且危機情況可能更糟。IMF又指出，若疫情獲得控制，經濟能再度運作，則2021年應可見到5.8%的反彈。

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但IMF報告的多位作者也承認，目前疫情瞬息萬變，要做精確預測很難。

全世界經濟運作已有大部分因抗疫而停擺，IMF警告，由於「復甦力道極不確定，可能有結果更壞的嚴重風險」。

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目前全球感染新冠病毒已近200萬人，有近12萬人病亡，導致旅行業停擺，也迫使商店、餐廳及其他商業活動關閉。

「如果防疫管制措施持續更久，或者公司關門、延長失業造成的疤痕效應擴大…那麼更糟的經濟成長數字是有可能的，甚至說極為可能。

責任編輯：伍樂

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