【新冠肺炎】腳上長痘 西班牙專家稱或是無症狀感染者早期預警

新冠病毒感染有兩大典型症狀——持續咳嗽和發燒，另有新研究指出，無症狀年輕患者會出現喪失嗅覺和味覺的現象。西班牙醫學專家正研究，腳部出現類似水痘的病變極可能是新冠肺炎無症狀感染者的早期預警。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國《鏡報》報道，西班牙足科學院總理事會發表聲明指出，在意大利、法國和西班牙發現大量新冠病毒患者腳部病變的個案。專家形容，這是一個「奇怪的發現（curious finding）」，這種症狀較常見於感染新冠病毒的青少年和兒童，部分成年人也出現這種足部病變。

紫色病灶 多在青年和兒童出現

聲明指出，這是紫色的病灶（與水痘、麻疹或凍瘡非常相似），通常出現在腳趾上，並通常會癒合而不留任何痕跡。。

【新型冠狀病毒】自行服藥缺席檢測 京女隔離期暪報症狀致重症留醫

【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因

【肺炎疫情】病毒好蠱感！研究：無症狀感染者病毒檢測轉陰 多日後再呈陽性

足病學家委員會敦促保持警惕，因為這可能是檢測到新冠病毒的跡象，有助避免感染。當地媒體也報道，一旦新冠肺炎疾病和病變之間的關係得到證實，可以作為新冠病毒的早期徵兆，將有助於無症狀患者的診斷。不過，專家表示目前仍無十足科學證據，還在調查論證過程中。

保持警惕 仍須進一步調查論證

此前，國際足科醫生聯合會報告一名13歲男孩的腳上出現病變，這是首批出現這種症狀的病例之一。該患者最初被診斷為被蜘蛛咬傷，但後來出現新冠病毒的典型症狀；醫生發現，他的妹妹和母親在其足部出現病變的6天前，發燒、咳嗽和呼吸困難。

有醫生表示，許多感染情況與各種血管內凝塊的高風險有關，這些足部症狀或因為血塊阻塞了足部小血管的血液供應。

【新冠肺炎】逾3成新冠患者有神經受損症狀 恐會混沌、癲癇、無味減退

【新冠肺炎】無症狀感染者有幾恐怖？BBC總結三件事你要知

新冠肺炎影響生育？專家建議康復3至6個月後再考慮生育

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC