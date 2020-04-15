中國使館臉書批泰網民煽風點火惹不滿 引來過萬個回應

泰國和中國網民一連幾天在Twitter和Facebook爭論台灣、香港和中國的關係，中國駐泰大使館在Facebook發聲明指「一個中國原則不容置疑」，又指網民「煽風點火、挑撥離間」，泰國網民則回應「一個中國原則只是中國的主意」，不可強加在他人身上，泰國人不受威脅

爭論自上周六晚起開始，中國駐泰大使館昨晚在facebook以大使館發言人的名義貼出中英泰三語的聲明，指出「一個中國原則不容置疑，中方堅決反對任何人在任何場合發表任何有悖於一個中國原則的錯誤言論，一個中國原則是泰國政府和廣大泰國人民長期堅持的既定立場」。

▲ 中國駐泰大使館在Facebook發聲明指「一個中國原則不容置疑」

聲明稱，「網絡上的個別雜音只能反映其偏見與無知，代表不了泰國政府的既定立場和泰國主流民意」，又指網民「借機煽風點火、挑撥離間的險惡圖謀絕不會得逞」，強調「中泰友誼源遠流長，『中泰一家親』是兩國關係的真實寫照」。

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截至今午，聲明卻吸引多達1.4萬則留言，泰國民運分子努塔（Nuttaa Mahattana）用英文留言指「這篇聲明寫得很差」，她又指就算首先不計其違反主流民意，純粹「為了中國的尊嚴，大使館應該換個發言人」，努塔在下款自稱為「尊重香港和台灣的中國後裔」。

其他泰國網民也留言指出，「不要威脅泰國人，泰國人不吃這套」，也有泰國人表示，泰國政府不等於泰國人民，因為這個政府並不能代表泰國的多數民意，「不要再說什麼都是你們的了，香港是一個國家，台灣是一個國家」，又認為如果泰國真的是中國所稱的家人，「為什麼破壞湄公河的生態環境（建造水壩）？」。

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幾日前，憑劇集《因為我們天生一對》在內地人氣急升的泰國男星Bright，因在網上點讚網紅女友Weeraya轉發的一則談武漢的文章，遭內地網民指摘辱華，Bright在群眾壓力下道歉。

之後，中國網民翻出兩年多前，Bright和女友Instagram上的留言，Bright當時留言指「妳今天穿得很漂亮，像個中國女孩」，女友回他「今天是台灣女孩風啦」，這段對話讓不少中國網民認為是「分裂國家」的言論，要求Bright女友道歉。

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責任編輯：伍樂

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