【新冠肺炎】中國官方Twitter帳戶又被凍結　駐塞浦路斯大使「被ban」

中國駐斯里蘭卡大使館的Twitter帳號13日被暫停使用，Twitter解釋是「技術問題」導致，惟事件發生未夠1天，中國駐塞浦路斯大使黃星原的Twitter帳號亦同樣被凍結。黃星原14日接受官媒採訪時，表示已向Twitter發聲明，要求對方作出合法合理解釋，並保留採取進一步行動的權利。

《環球時報》14日報道，黃星原表示已要求Twitter就事件解釋，並保留採取進一步行動的權利。他指因為觀點不同就封號，對於一個自稱是「民主」和「言論自由」的國家來說，本身就是一個「打臉」行為。

▲ 中國駐塞浦路斯大使黃星原的Twitter帳號被凍結

黃星原稱其Twitter賬號在3月1日正式啟用，4月13日被封，他發現帳戶被凍結後，曾兩度向Twitter反映，但都沒收到回覆。

內媒稱哈薩克想回歸中國 哈薩克召見中國大使抗議

【全球大流行】駐美大使崔天凱《紐時》撰文 呼籲中美合作抗疫

多國近日就新冠肺炎疫情，指摘中國隱瞞數據，當地媒體亦同樣作出有關報表道。而黃星原曾多次在其Twitter帳戶駁斥抹黑中國的言論，對於自己突破「被ban」的原因，他表示其Twitter界面顯示是由於「違反推特規則」，但他認為真實原因不言自明。

黃星原向Twitter發聲明，稱對其個人帳號在未收到任何書面通知情況下被凍結感到「詫異和不解」，他表示自己一直在尊重事實基礎上，理性陳述中國官方和自己作為中國大使對各種涉華議題的看法，積極回應各界的評論和提出的問題。

瑞典外長召見中國大使 要求釋放桂民海

【全球大流行】中國使館曾發文稱法養老院餓死長者 法外長召見表不滿

【全球大流行】中國駐斯里蘭卡使館Twitter一度被停 曾與用戶就疫情爭執

【全球大流行】巴西部長指疫情「幫中國統治世界」 中國使館斥荒謬

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2X5LdZI

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC