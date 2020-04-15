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【新冠肺炎】京專家：武漢是中國最安全城市 沒必要對無症状感染者談虎色變

社會熱點 15:02 2020/04/15

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內地新冠肺炎防控形勢趨穩，疫情重災區武漢日前迎來解封。北京專家指出，「相對來講，現在的武漢應該是全國最安全的城市」。關鍵是，武漢獲治愈的易感人群都已產生抗體，從沙士（SARS）的研究看，沙士的抗體對個體的保護作用在六個月到兩年。

李太生：易感人群已有抗體

據人民日報旗下的《健康時報》報道，北京協和醫院第二批援鄂醫療隊隊長、著名感染科專家李太生教授表示，「相對來講，現在的武漢應該是全國最安全的城市」。

李太生認為，由於武漢人民非常配合國家的相關政策，經過這次武漢大會戰，武漢的疾控和臨床醫療體系得到了鍛煉和提高，具備快速應對的能力，大眾的心理承受能力也都有了基礎。關鍵是，武漢獲治愈的易感人群都已產生抗體，從沙士的研究看，抗體對個體的保護作用在六個月到兩年。

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針對有些患者的核酸檢測「復陽」，李太生認為，所謂「復陽」的可能性不大，很可能當時就是陽性，只是出於種種原因沒有檢測出來，接下來將前往醫院進行實地調研。

此外，外界十分關注無症状患者的傳播力，李太生認為，目前為止，無症状感染者是早期核酸陽性，這種情況的傳染性應該非常低，民眾應該保持警惕，但也沒必要談虎色變。

責任編輯：尹航

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