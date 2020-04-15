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中聯辦駱惠寧： 香港勿成國家安全風險口 不容攬炒

國情動向 15:08 2020/04/15

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中央駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧今天在「全民國家安全教育日」活動中表示，絕不能讓香港成為中國「國家安全的風險口」。

中央駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧今天在「全民國家安全教育日」活動中表示，絕不能讓香港成為中國「國家安全的風險口」。

今天是中國官方訂立的「全民國家安全教育日」，港方配合舉辦活動。除駱惠寧外，香港特區行政長官林鄭月娥及中國全國政協副主席董建華、梁振英等人，都透過網絡發表談話。

駱惠寧：香港國安機制缺位 外部勢力可滲透破壞

中聯辦主任駱惠寧閃電訪粵 透中央治港新思維

駱惠寧說，香港主權轉移以來，國家安全「始終是突出短板（缺陷）」，應盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，絕不能讓香港成為「國家安全的風險口」。

他又說，在法治層面上，「港獨」、「黑暴」等行為導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全。

說「港獨」、「黑暴」衝擊香港的法治核心價值

駱惠寧提到，對任何危及香港法治根本的行為，都應當「零容忍」。香港全社會都應行動起來，營造「有利於與各種危害香港安定和國家安全的行為作鬥爭」的社會輿論環境，當前應同心抗疫，反對「攬炒」（同歸於盡）。

【中聯辦主任換人】駱惠寧赴深圳拜會書記及市長 專家：致力推動大灣區

【中聯辦主任換人】外媒看駱惠寧：沒有香港工作履歷反是優勢

另據報，梁振英在談話中稱，香港的泛民主派已經變成「英美對中國較勁的一隻棋子」，在英國及美國登堂入室，獲副總統及國務卿等人接見。但香港社會對此無動於衷，也不理會所造成的國家安全問題。

梁振英又說，國家安全的要害是「政治安全，需要人民的醒覺和警覺」。

前校友評駱惠寧：正派讀書人  懂外語可與外商直接交談

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責任編輯：伍樂

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