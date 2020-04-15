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【中國經濟】觀望周五公布中國首季GDP 滬指震盪收跌0.6%

經濟脈搏 15:19 2020/04/15

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繼昨日大幅反彈後，A股今日弱勢盤整，滬指收跌0.6%，醫藥股逆市走強。市場觀望周五（17日）公布中國一季度國內生產總值(GDP)，料短期延續震盪走勢。

醫藥板塊逆市上升

滬指今日低開，午後跌幅擴大，收市報2811.17點，跌0.57%；深成指報10417.37點，跌0.56%；創業板指數報1977.51點，跌0.4%。

兩市成交合計6410億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯放量，其中滬市成交2316億元，深成指成交4094億元。北向資金淨流入逾50億元。

盤面上，行業板塊多數下跌，景點旅遊、通信服務、農業、證券、房地產等跌幅居前，醫藥、機場航運板塊逆勢上升。

【肺炎疫情】IMF世界經濟展望 料中國今年經濟增長1.2%

【中國經濟】人行進行1000億元MLF操作 利率下調20基點

路透調查料中國首季GDP按年下降6.5%

國家統計局周五將公布中國一季度GDP等重磅數據。路透綜合57家機構預測中值結果顯示，受新冠肺炎疫情帶來的持續衝擊，中國一季度GDP預計按年下降6.5%，為1992年開始公佈季度GDP數據以來首次出現負值。

路透對逾30多家機構預測中值結果則顯示，3月復工復產逐步推進、但速度仍慢，而且疫情防控對生產生活的各種限制尚未完全取消，3月工業和社會消費品零售總額亦延續負增長，前三個月投資增速亦持續為負。

國務院總理李克強昨天表示，中國經濟社會秩序正在加快恢復，官方已出台大規模階段性減稅降費政策，未來將加大財政貨幣政策調節力度，推動經濟和社會發展。

【新冠肺炎】李克強：中國經濟正加快恢復  將加大財政貨幣政策

【中國經濟】3月外貿回暖  惟海外疫情蔓延 更大衝擊或二季度顯現

責任編輯：蒯宇澄

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