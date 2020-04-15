【新冠肺炎】鍾南山讚香港防疫工作做得好 欣賞市民自覺 籲勿放鬆警惕

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，讚揚香港處理新冠肺炎疫情工作做得好，亦好欣賞市民自覺，相信與沙士（SARS）疫情教訓有關。但他提醒，不要放鬆警惕，否則外地輸入個案可能令疫情死灰復燃。

鍾南山日前接受香港政策研究所專訪時，以廣東話表示，內地、香港有SARS疫情教訓，政府及衛生機構比較早採取行動，加上市民自覺，將疫情控制得比較好，差不多1個月內就能控制疫情「爆發」的情況。

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▲ 鍾南山（資料圖片）

他又讚揚，香港疫情初期處理相當不錯，病死率對比全世界相當低，好欣賞市民自覺。但他提醒，市民需要保持警惕，指目前情況是「內部好好，外部好差」，一旦放鬆警惕，當有外來個案又會令個案增加。他提到，現時疫情最大問題是亞洲以外的地方，香港作為國際化城市，要小心警惕境外輸入個案。

不過，他認為只要做好保持距離、早發現早隔離，並追蹤密切接觸者，相信香港會抗疫勝利，市民恢復正常工作指日可待。

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責任編輯：伍樂

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