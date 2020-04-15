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【新冠肺炎】疫情防控進入常態化階段 官媒評社區大門不能長關

社會熱點 15:42 2020/04/15

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內地新冠肺炎疫情防控勢頭向好，部分低風險地區允許快遞、家電維修人員等進小區，陸續恢復正常生活。新華社發評論指出，維持重大突發公共衛生事件一級響應的地區仍存在快遞、外賣、維修、家政及裝修、搬家等行業從業人員「入門難」的現象，有需要統籌復工復産需要和居民生活需求，及時逐步調整社區防控策略。

評論認為，社區的封閉式管理確實給居民生活帶來諸多不便，尤其是一老一小、殘疾人等特殊困難群體。

社區大門離得遠，出來進去取快遞不易；家政人員進不來，打掃衛生更是成了問題，困難群體的生活變得更加困難。

對於一些依托社區開展業務的行業，如裝修、搬家行業，長期封閉的社區大門令他們復工無望，生存堪憂。裝修行業涉及上下遊企業眾多，對提振消費、恢復經濟的影響不可小視。社區大門的「封閉」讓裝修工期停擺，施工工人走也不是，留也不是。業主面臨租住房屋到期，新房無法入住，無處安身的現狀。此種兩”的境地亟待相關部門關注和解決。

新華社發評論指出，維持重大突發公共衛生事件一級響應的地區仍存在快遞、外賣、維修、家政及裝修、搬家等行業從業人員「入門難」的現象，有需要統籌復工復産需要和居民生活需求，及時逐步調整社區防控策略。

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長期對外封閉　帶來次生問題

此外，評論指出，長期對外封閉的社區大門不僅妨礙了相關服務行業復工復產的腳步，更帶來了一些次生問題。例如，在疫情期間，小區門口的快遞架上滯留許多無人認領的快遞，包裹上的單據也早已字跡模糊；有的快遞被誤領甚至偷盜，居民尋找無果；有的外賣訂單因小區門口離其所住單元樓相距太遠而臨時取消；還有送餐員和下訂單的居民無法按約定時間見面産生被投訴等情況。

隨着疫情防控進入常態化運行階段，復工復產步伐加快，疫情防控要求更加精準，社區防控策略亟待調整。

評論認為，此次疫情是城市治理體系、治理能力建設的一次大考，亦是推動城市科學、現代化管理的時機，如何答好這張考卷需要全社會各界的共同努力和協作。在社區防控方面，「防控」和「服務」皆需兩手抓，應分類施策，不可簡單地一刀切，顧此失彼，更不要讓社區大門長期對外關閉，成為復工復產和居民生活的障礙。

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責任編輯：伍樂

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