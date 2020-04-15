【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞得罪美國總統特朗普？令特朗普要停止資助世衛？特朗普指摘世界衛生組織沒有及時分享疫情信息，沒有提供及時的防疫政策建議，沒有及時宣布新型冠狀病毒疫情「全球大流行」等。

根據世衛公布的2020-2021年度評定會費，美國的會費約5億美元，佔比22%排第一。其他分攤會費佔比超過1%的國家還包括中國、日本、德國、法國等十多個國家。

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而此前，特朗普還暗指世衛組織總幹事譚德塞只會聽命北京，誤導了全世界。那麼，世衛及譚德塞究竟有沒有誤導世界？不妨從他們在疫情爆發前後都說了些甚麼去判斷。

【1月5日】世衛組織首次發聲︰

不建議為了防疫進行任何對國際旅遊以及貿易的限制。

【1月14日】內地疫情之初，世衛組織在推特上表示沒有證據顯示病毒會人傳人。

「不會人傳人」、「可防可控」是當時中方輿論和專家異口同聲的說法。

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【1月22日】世衛組織在日內瓦總部召開「突發事件委員會會議」，討論疫情是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

由於代表看法不一，會議多次陷入僵局，經過冗長的討論，會議以50票對50票沒有結果，一些亞非拉國家都認同譚德塞的說法，

不支持疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

【1月23日】譚德賽在新聞發布會上表示︰

「中國分享疫情信息非常實時，緊急採取相應措施，展現出相當高的透明度。」對於病毒的危害性和傳染性未有提及。

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【1月28日】譚德塞批評

「有國家提出撤僑，世衛組織並不主張這麼做。在當前形勢下應保持鎮定，沒有必要過度反應。」

譚德塞認為中國有足夠的能力處理疫情，他建議各國不要從武漢撤僑。

【1月30日】世衛組織再次召開緊急會議，一直到次日，也就是1月31日，世衛組織宣布疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。在宣布PHEIC的同時，譚德塞強調︰

並非對中國投下「不信任票」，與之相反，世衛組織對中國控制疫情蔓延有極強的信心。

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【1月31日】譚德塞在推特上提到除中國外，有3個國家出現人傳人情形，但沒有提同樣出現人傳人情形的台灣，譚德塞還宣布了7條建議，其中第一條便是

「不建議對中國實施旅行和貿易限制，任何措施都應當以證據為基礎」。

譚德塞稱贊中國為了保護其他國家所做的努力，不然全球死傷會更嚴重。

【2月3日】 譚德塞對各國重申，

不需採取措施對中國旅遊和貿易產生「不必要的干擾」，

意即不需要暫緩對中國的旅遊及貿易限制。

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【2月4日】在世衛組織執委會第146屆會議上，譚德塞強調，

防範有必要，但無需過度反應。世衛組織不建議采取任何旅行或者貿易限制措施，

呼籲各國採取基於證據、令人信服的措施。

【2月12日】晚在新型冠狀病毒全球研究與創新論壇會上，譚德塞說︰

「我們看到中國採取了扎扎實實的防控行動，減緩了疫情擴散速度。中國贏得贊譽實至名歸！」

【2月15日】慕尼黑安全會議開幕式上，譚德塞說︰

「中方行動之快、規模之大，世所罕見……這是中國制度優勢，有關經驗值得其他國家借鑒。」 「我已經多次稱贊中國，我還會繼續這麼做。」

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【2月17日】譚德塞稱讚中國對新冠肺炎疫情公開、透明的做法。

「這些數據對於世衛組織向各國提供基於事實的合理建議非常重要。」 「中國採取的從源頭上控制疫情的措施令人鼓舞，盡管這些措施讓中國付出了很大代價，但為世界爭取了時間。」

對於各種陰謀論，譚德塞回應︰

「我們抗擊的不只是流行病，我們還在抗擊‘謠言疫情。」

【2月21日】譚德塞表示︰

「中國新增病例持續減少，趨勢令人鼓舞。」

【2月24日】譚德塞誇贊中國疫情已經過了高峰期，

「現在使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。」

【3月11日】譚德塞改口承認︰

「新冠肺炎已經開始全球大流行。」

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【3月19日】譚德塞在疫情通報會上，繼續稱讚中國︰

「中國首次本土無新增病例，是一項了不起的成就！」

【4月8日】針對4月7日特朗普威脅對世衛組織「斷供」後，譚德賽會回應︰

「請不要將這種病毒政治化。它正在利用不同國家之間的差異。如果你想（被它）這樣利用，如果你想有更多的裹屍袋，好，那你就這麼做吧」。

責任編輯：伍樂

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