疫後社會衝擊已至？北京中心商業區現流浪漢猥褻女性（訂戶專享）

內地新冠肺炎疫情受控，外界關注焦點轉向疫情後經濟及社會「次生災害」何時會出現？已執行全國最嚴防控的首都北京，近日發生流浪漢在市中心地鐵口襲擊女子的治安事件，引發輿論關注。

北京朝陽區警方通過社交媒體賬號「平安朝陽」通報，周一（13日）晚上10時左右，在國貿地鐵站一出口處，一名28歲男子突然對一名進站女子強行摟抱，被周邊民眾制止並報警。據內媒《新京報》引述受害女性及制服該男子的民眾稱，該男子身上有異味，疑似是國貿橋下的流浪漢。

▲ 涉事男子被制服。

國貿是北京最繁華的商業中心，也是外企最集中地區，事件在網上引發熱議，網民驚嘆「在CBD都會發生綁架，說明現在治安出現很大問題」，「隨著北京倒閉的公司越來越多，在北京的失業人員都會成為潛在治安隱患」。

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北京近期已經出台了最嚴格的人員流動限制措施，包括要求所有進京出差人員，須持有7天內核酸檢測報告才能入住酒店，否則就要進行14天的居家或集中隔離，這幾乎已經斷絕了北京與其他地區的往來。

事實上，有北京學者就指，在其他地區已逐漸降低防控級別之後，北京表態「常態化」嚴控，除防止首都疫情反彈外，更重要的原因在於後續維穩需求。北京的提前部署，是為防止經濟「次生災害」導致大批失業人員進入北京偷盜行竊，以及向部委上訪等危及社會治安及政治穩定的不穩定因素出現，即便犧牲北京與其他地區人口流動便利性及因此帶來的經濟利益，也要確保首都「穩定大於一切」。

本報駐京記者：潘攀

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