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泰國男神Bright與女友的互動 引爆中泰網民「口水戰」6日

社會熱點 16:37 2020/04/15

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中國和泰國一直有著良好關係，但近期一部泰國偶像劇的男主角和女友在社交媒體的發文，卻意外引發兩國網民口誅筆伐6天。數以萬計帖文以 #nnevvy 為標籤，登上Twitter在泰國、中國、香港等地的趨勢榜榜首。昨晚中國駐泰大使館更發聲明指泰國網民「煽風點火、挑撥離間」，「口水戰」至今仍繼續。

故事從一位名為奇瓦雷（Vachirawit Chiva-aree）的泰國明星開始說起。22歲的他是泰劇《因為我們天生一對》中的男主角之一，又被觀眾稱為Bright。這部今年播出的同性戀題材校園喜劇在泰國、台灣、中國等地都吸引大批忠實粉絲。

在一名泰國攝影師在Twitter分享了四張風景照片後，Bright轉發了這條推文，但這條推文中，作者將香港與日本等並列稱為國家，隨即引發一些內地網民不滿。Bright 10日在個人賬號上道歉，稱自己沒有看清楚，原作者也刪除了推文。

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之後，有中國網民翻出Bright女友（暱稱為「Nnevvy」）兩年多前在Instagram上的留言，Bright稱讚女友穿衣服很好看，「像個中國女孩」，Nnevvy則表示，「什麼？」。在另一條評論中，她回復稱，自己風格是「台灣女孩」。

不僅如此，有Twitter用戶「挖掘」了Nnevvy曾發佈的推文。她曾轉推另一名網民的帖子，該帖子稱位於武漢的病毒研究所保存有包括蝙蝠在內的1500種毒株，並附上中國官媒《中國日報》的報道。

很多內地網民認為這言論是「陰謀論」，用於迎合「反華」勢力，證明新冠病毒「起源於武漢」。內地網民的指摘卻引發很多泰國網民反唇相譏，有泰國網民認為，認同台灣是國家是個人自由，還有泰國網民指中國「隱瞞疫情導致病毒擴散」。

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Bright在個人賬號上道歉

而#泰國#、#泰國辱華#的話題，被推上微博熱搜榜，很多網民前往電影評論網站「豆瓣」給該劇差評。中國翻譯泰劇的「天府泰劇」和「喜翻譯制組」宣佈停止翻譯《因為我們天生一對》後續內容，連泰國國家旅遊局也表示，個別藝人言論不能代表國家立場。

不過，當中國網民批評泰國、甚至指出該國的「黑歷史」時，泰國網民似乎不介意，甚至用幽默化解，例如一名疑似來自中國的用戶發佈1976年發生在泰國法政大學校園內的屠殺事件照片，並配文稱「這是1976年的泰國嗎？太可怕了。#中國」。很多泰國網民則回復道：「希望你說大點聲，幫我們記住這段歷史。」

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桃園市長鄭文燦公開支持泰國網民

來自香港和台灣的政客和公眾人物，則公開表達對泰國網民的支持。香港眾志秘書長黃之鋒在Twitter發文稱，「香港與泰國珍愛自由的朋友站在一起，反對中國欺凌。」台灣桃園市長鄭文燦也表示：「感謝我們來自泰國的朋友。泰國對台灣人來說一直是個熱門的旅遊地點。期待在新冠疫情結束後能有更多交流。」

昨晚，中國駐泰大使館在Facebook發聲明指「一個中國原則不容置疑」，又指網民「煽風點火、挑撥離間」，泰國網民卻稱「一個中國原則只是中國的主意」，相關帖文現今已有過萬個回應，「口水戰」至今仍繼續。

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責任編輯：游昊雲

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