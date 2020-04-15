【肺炎疫情】世衛列證據稱保持交流 台外交部：申請技術會議被拒高達7成

對於台灣民眾募資在紐約時報刊登廣告，稱台灣被世衛拒於門外，世衛列出13條說明，以證與台灣一直保持技術交流。台灣的外交部今日回應稱，世衛迄今無法秉持中立讓台灣參與，過去申請技術會議被拒高達7成，呼籲世衛儘速與台灣研商，邀台灣以觀察員身分出席今年WHA（世界衛生大會）。

WHO西太平洋區署一向拒絕聯繫 未曾提供公衛資訊

在台灣，外交部國際組織司司長陳龍錦下午在疫情記者會針對台灣民眾自發在紐時刊登廣告，世衛秘書處對此提出說明一事表示，肯定世衛認真看待台灣存在，公開認真討論台灣參與問題。但台灣迄今還是無法參與，世衛也無法秉持中立接納台灣參與。

陳龍錦表示，儘管世衛宣稱今年初有和台灣專家溝通合作，但目前的參與仍然有限，不但有礙台灣取得資訊，也更難分享成果。

【新冠肺炎】看看譚德塞金句 便知特朗普叫停資助世衛來龍去脈

【肺炎疫情】世衛詳列13條與台保持交流的「證據」 台稱用片段誤導外界

【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助 因世衛犯了兩大錯誤？

【新冠肺炎】特朗普屢稱世衛以中國為中心 譚德塞：期望美國繼續撥款世衛

他稱，因政治因素，台灣從2017年起即未再受邀出席 「世界衛生大會」（WHA）；自2009年至2019年，台灣申請參與187場WHO技術性會議，每次申請的時間均十分冗長，且只受邀參加57場，被拒率高達7成，WHO也多未告知拒絕的原因。

此外，台灣所在地區屬WHO西太平洋區署（WPRO）負責，但WPRO一向拒絕與台灣聯繫，也未曾提供任何區域內的公衛資訊給台灣；台灣專家雖能參加與防疫相關的臨床管理及感染控制兩項網絡，但WHO仍未同意邀台灣參加實驗室網絡。

【肺炎疫情】台灣公開與世衛電郵 批世衛內行人講外行話

【全球大流行】網傳台灣人發文認攻擊譚德塞 台調查局：大陸網民炒作

外交部表示，這些事實顯示，台灣無法參與WHO，不但損害台灣2,300萬人的健康人權，更不利其他國家人民受惠於台灣所能提供的協助及經驗分享。外交部再次呼籲，WHO儘速與台灣政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA，並做適當可行的安排，完整接納台灣參與包括防疫在內所有會議、機制及活動。

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l