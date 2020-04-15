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中方反擊特朗普中斷資助世衛：WHO地位不可替代

國情動向 17:35 2020/04/15

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針對美國總統特朗普將暫停資助世界衛生組織，並對其進行審查。中國外交部發言人趙立堅今天說，中方對美方暫停資助世界衛生組織表示嚴重關切，認為美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，並敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動。

趙立堅在記者會上又表示，作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮了不可替代的作用。尤其是新冠肺炎疫情發生以來，世界衛生組織在譚德塞總幹事的帶領下，積極履行自身職責，為推動國際抗疫合作發揮了協調作用，得到了國際社會普遍認可和高度讚譽。

他說，全球疫情形勢嚴峻，正處於關鍵時刻，美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，特別是能力脆弱的國家。

趙立堅敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動。中方將一如既往支持世衛組織為推動國際公共衛生事業，應對全球抗擊疫情發揮重要作用。

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