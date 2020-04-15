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【新冠肺炎】范冰冰轉戰美容網紅界 登日本雜誌封面兼拍片防疫（有片）

社會熱點 18:08 2020/04/15

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內地女星范冰冰前年因逃稅風波而淡出演藝圈後，轉戰網紅界，在新冠肺炎疫情下，經常在微博上載自拍照分享居家心情，又以「全民洗手舞」推廣勤洗手，疑似擺脫「封殺令」。

近日，日本美容雜誌《美ST》網頁介紹，范冰冰更首次擔任日本美容雜誌的封面模特，出現在4月17日發行的6月號封面上，宣傳她所創立的化妝品牌FAN BEAUTY，分享美膚心得之餘，也拍片呼籲大眾做好防疫：「在這裡我呼籲大家一定要保護好自己，戴好口罩、勤洗手、避免人員密集。我們一起參加到抗疫的戰爭當中。」

范冰冰此前經常在微博分享居家心情，最令網友印象深刻的是，她在其中一段短片表示，已經連續7天沒有洗頭，寫道「感覺還能再堅持堅持」，惹來網友留言批評「超噁心」、「快去洗頭啦，頭油可以炒菜了」、「疫情下應注意一下個人衞生吧」。另有網友挖出范冰冰之前曾透露，其保護頭髮的方式，就是不洗頭讓頭皮自然生出油脂，滋潤頭頂。

而稍早前，范冰冰捐50萬人民幣援助武漢及周邊地區購買醫療物資，在網上引發關注。不少網友表示，對於最近幾年都沒有什麼工作的范冰冰而言，這應該也不算小數目、已經很不容易了，大讚她「人美心善」、「知錯能改未必就是壞孩子」。

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責任編輯：孫民

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