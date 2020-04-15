▲ 【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫，恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大爆發，俄羅斯疫情風聲鶴唳，從俄羅斯輸入中國病例連日高企。BBC報道揭露莫斯科疫情恐怖實況，由於當地中國商人習慣群居，據報已有大量華商感染新冠肺炎；隨着華商回國避疫或治療，恐成中國疫情大反彈的「計時炸彈」。

根據中國駐海參崴總領館，截至14日，黑龍江小城綏芬河市累計已從俄國輸入322名確診新冠肺炎病例，主要曾是長居俄羅斯，選擇回國避疫的華人；但這個口岸數據，只反映俄羅斯遠東地區疫情，在西邊的首都莫斯科，疫情或許同樣風聲鶴唳。

莫斯科華商居住的賓館 一房住七八人如「集中營」

BBC中文網報道，一些從莫斯科搭飛機飛往上海的中國公民，回國後已確診新冠肺炎。

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BBC據報道中，莫斯科疫情不樂觀，並形容有「大量」華商染疫。在莫斯科從事進出口貿易近20年的華裔商人王先生說，大部分被確診感染的華商，都來自於莫斯科被當地人稱為薩達沃（Sadovod）和柳布利諾（Lyublino）的兩個大市場，他們在這裏從事小商品的批發生意。

「市場裏面會有來自俄羅斯其他州的採購商來採購貨物，所以人員流動量非常大，」王先生說。「而且因為每天早上5點就要開門，為了早起方便，大多數人都住在市場裏的幾個賓館或附近的民宅裏。」

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在王先生看來，這正是這些華人商戶被大量感染的原因。「這些市場裏的賓館一層就有幾十個房間，每個房間甚至會住七到八個人，他們3月底不營業後，就會擠在房間裏聚餐、打麻將……一個人中標，一層就全軍覆沒」，他說。

另一名在柳布利諾大市場做生意的中國商人石頭（化名）也證實了這個說法，他對中國媒體「澎湃新聞」說，武漢出現疫情的時候，他在吉林老家過春節，因為離武漢遠，僅有「遙遠的恐慌」。現在回到莫斯科，看到身邊認識的朋友、同行一個個回到綏芬河並被確診了，他和妻子陷入了恐慌。

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「感覺病毒就在身邊，像枕邊放了炸彈」。他說。

據了解，薩達沃和柳布利諾市場位於莫斯科東南郊，在2009年俄羅斯當局關閉了華商在莫斯科最初的聚集地切爾基佐夫斯基大市場（Cherkizovsky Market）後，大量的華商逐漸聚集到這裏，粗略估計每個市場都有近萬人的規模。為了防止疫情傳播，俄羅斯當局已在3月底臨時關閉了這兩個市場。

俄羅斯飛上海的一個航班 就確診了60人

有內地媒體報道指，在俄羅斯生活的中國人數量大，他們一旦回中國，將令中國面臨巨大的防疫壓力；事實上，早前從俄羅斯飛上海的一個航班，就確診了60人，他們大多是莫斯科Lyublino和Sadovod市場的小商品的批發商。

中新社旗下新媒體「中新經緯」引述俄羅斯衛生部傳染病專家葉蓮娜馬琳尼科娃說，俄羅斯的病例增長飛速，與很多人不遵守自我隔離規定有關。這反映當地疫情不樂觀。

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責任編輯：伍樂

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