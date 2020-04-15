▲ 【世衛撥款】「特朗普犯下反人類罪」，中止資助世衛重挫美國形象。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國總統特朗普卻在此時宣布，凍結資助世界衛生組織（WHO），引發國際高度關注，BBC分析指，特朗普驚人之舉背後有兩大政治考量，但無論如何都可能挫損美國形象。醫學期刊《刺針》主編更直指特朗普犯下反人類罪（Crimes Against Humanity）。

英國BBC分析，美國一年向WHO撥款高達4至5億美元，如今特朗普認為WHO並未履行基本職責，甚至試圖配合中國隱瞞病情，因此決定暫時凍結預算；但面對有部分貧窮國家、疫情嚴重的地區需要WHO專業人士的協助，預算若遭到凍結恐怕會讓疫情減緩速度受阻。

BBC指特朗普驚人之舉 有兩考量

特朗普為何甘冒「犯眾怒」叫停資助世衛？BBC分析指，美方驚人之舉有雙重考量：

其一是以世衛為缺口，遏制中國在國際組織的影響力。 其二是為處理美國疫情失當，找開脫的借口。說白點就是卸黑鑊。

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但觀察人士指，特朗普行這一步棋勢有副作用，最直接是挫損美國的國際形象；事實上效應已顯現，多名國際衛生領域專家已表態，表明難以接受特朗普這次舉動。

當中醫學期刊《刺針（The Lancet）》主編霍頓（Richard Horton）批評，特朗普的決定等同犯下反人類罪行（Crimes Against Humanity）；每名科學家、衛生工作者與公民，都該抵制這種令人髮指且違背全球團結性的舉動。

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聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也認為，未來當然可以反省世衛的錯誤，但現階段並不是削減資金或提出質疑的時刻。聯合國高層認為，世衛在成功對抗疫情方面有著關鍵地位。

聯合國秘書長：世衛要反省 但不應現階段削資

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者艾達佳（Amesh Adalja）表示，世衛確實犯下錯誤且需要改革，但必須在危機過去後進行。美國智庫外交關係協會前高級研究員加勒特（Laurie Garrett）直言，世衛是多數非洲、拉丁美洲與亞太國家的唯一「救命線」，惡毒的特朗普做出「該死的」行為，將為此付出代價。

世衛公共衛生暨人權中心主任高斯汀（Lawrence Gostin）預測，其他國家將投入更多資金，屆時美國便會失去話語權。

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責任編輯：伍樂

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