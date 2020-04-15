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【世衛撥款】白宮顧問稱世衛「手沾鮮血」　中美就撥款事件爆口角

國情動向 21:46 2020/04/15

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【世衛撥款】白宮顧問稱世衛「手沾鮮血」，中美就撥款事件互批。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，美國總統特朗普卻宣布中止資助世界衛生組織（WHO）。儘管中方暗指美方不負責任，但特朗普幕僚強力為美方的舉動護航，白宮貿易顧問納瓦羅批評世衛手沾鮮血。

納瓦羅（Peter Navarro）接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，世衛在處理疫情方面相當失敗，基本上隱瞞資訊，等到其他人都做了對的事情後，才宣布疫情為大流行。他形容，「世衛手上沾著血」，特朗普（Donald Trump）要調查國際組織是完全正確的行為，必須釐清中國在其中扮演的角色。

【世衛撥款】「特朗普犯下反人類罪」　中止資助世衛重挫美國形象　

中方反擊特朗普中斷資助世衛：WHO地位不可替代

被問及是否此舉會影響未來與中國的貿易談判時，納瓦羅僅說這是「很有趣的問題」。他隨後表示，得找出新冠肺炎的源頭，「必須弄清楚，為什麼中國在6周內沒告訴我們，使得我們浪費寶貴的時間來應對大流行。」

納瓦羅還聲稱，中國拿走全球的個人防護設備，導致紐約、意大利米蘭都缺乏物資，「這是我們不會忘記的事情。」

蓬佩奧：世衛沒辦法做好工作

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受媒體訪問時表示，美國正尋求「從根本上改變」世界衛生組織，「世衛在歷史上曾經做過有益的事，但如今卻沒辦法做好。」他說，美國必須改變現狀，或做出一個不同的決定，確保WHO會確實發揮保護世界衛生的義務。

【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈

【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？

針對美國總統特朗普將暫停資助世界衛生組織，並對其進行審查。中國外交部發言人趙立堅15日在例行記者會表示，中方對美方舉動嚴重關切，認為美方這一決定將削弱世衛組織的能力，損害國際抗疫合作，受影響的是包括美國在內的世界各國，並敦促美方切實履行自身的職責和義務，支持世衛組織領導國際抗疫行動。

趙立堅又表示，作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在應對全球公共衛生危機方面發揮了不可替代的作用。

【中美角力】特朗普要脅陰乾世衛　背後是遏制中國「大買賣」

世衛：新冠病毒致命勁過H1N1逾10倍 只能靠疫苗遏止

特朗普回應世衛譚德塞「屍袋論」　再稱世衛以中國為中心

【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

【新冠肺炎】習近平回信大讚譚德塞 支持世衛在抗疫發揮領導作用

【全球大流行】全球逾50萬人聯署促譚德塞下台　稱世衛「信中國」低估疫情

責任編輯：伍樂

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