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【新冠肺炎】五一假期能否出遊？ 內地專家李蘭娟：可適當走一走

社會熱點 21:22 2020/04/15

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內地即將迎來五一勞動節5天小長假，在新冠肺炎疫情還未完全消退下，民眾應否出遊？國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟表示，民眾可適當的到人員不多的地方走一走，但不建議出國遊，「要旅遊在中國還是最安全的」。

不過，有網民認為，內地景點很難人少，表示不敢出遊，既憂慮無症狀感染者情況，亦怕離開省市再回家要被隔離14日。

曾到武漢支援的李蘭娟，今日結束14天集中休養回到杭州。她接受內地傳媒訪問時，回應社會關注的無症狀感染者情況，指無症狀感染者本身不可怕，就怕沒有發現時有傳染性、傳播給其他人。

她指出，要繼續加強社區人群的管理，必要時戴口罩、不要人多聚集，最重要是要檢測，凡是有一點可能症狀的、有接觸的都要做檢測。

不建議出國 在中國旅遊最安全

對於民眾關心五一假期能否出遊，李蘭娟說，在做好防疫情輸入、反彈的工作的前提下，復工復產復學及適當的旅遊都是可以的，並認為大家應該利用這個節日好好休息，也可以適當到人員不是集聚太多的地方走一走、看一看。她並認為，在全球疫情形勢下，在中國旅遊還是最安全的。

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李蘭娟認為，國際疫情形勢還是比較嚴峻，應把中國的技術、經驗與國際共享；只有世界疫情得到控制，中國疫情才能得到控制。

至於海外華僑及留學生，她建議盡可能留在家中，不去外面人多、有傳染風險的地方。出去必須戴口罩，當心無症狀感染者的傳播。一旦有不舒服症狀要盡快去醫院，平時注意勤洗手和環境衛生。

網民反應：

回憶limit ：這話一說，全國沒個景點人少了（除了自己家）

頭腦簡單的安醬 ： 你以為那兒人不多，他以為那兒人不多，所有人都以為那兒人不多，其實放假那兒人最多了

那就隨遇而安嘍 ：既然可以在國內旅遊，那北京的隔離政策什麼時候結束？

ZZz的尐張穎児 ： 不敢，怕回來被隔離14天

名苑雅舍 ： 去哪？幾個月了？哪來錢？

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責任編輯：伍樂

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