  • 21°C
香港時間 : 2020416日 (四) 08:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】外電：中國官員1月中評估或面臨疫情大流行 延遲6天才示警

社會熱點 07:45 2020/04/16

分享：

新冠肺炎疫情最先在中國湖北武漢爆發，如今疫情全球大流行，超過200萬人確診，逾12萬人死亡。外電報道，中國官員1月14日已評估疫情嚴峻，但6日內都未有向公眾示警，直到1月20日中國國家主席習近平才公開談到疫情。

報道引述內部文件和專家回溯感染數據得出的估計顯示，當時中國國內已有超過3000人感染新冠肺炎。加州大學洛杉磯分校流行病學家張作風稱，如果早6天採取行動，病患會少很多，醫療設施就會足夠，能避免武漢醫療體系崩潰。

京：中方及時通報 指摘中國不透明是不公正

中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上稱，未看到美聯社的報道，強調中方始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織及有關國家和地區通報疫情信息，「得到國際社會充分肯定、高度評價和普遍讚譽」。他批評，那些指責中國不透明、不公開的聲音是不公正的，是對中國人民付出巨大犧牲的褻瀆。

【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？

中方反擊特朗普中斷資助世衛：WHO地位不可替代

特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀

美聯社表示，獲得的內部公告顯示，在北京領導層推遲示警6天之前，中國疾病預防控制中心在將近兩個星期，沒有上報地方官員通報的任何病例。但1月5日至1月17日期間，全國各地已有數百名患者到醫院求診，且不限於武漢。

值得注意，在關鍵的6天內，武漢百步亭社區舉行過「萬家宴」，同時數以百萬計的民眾也為了農曆春節開始準備返鄉。當時湖北兩會也已在武漢舉行。中國疾控中心衛生應急中心主任李群也曾在央視稱，（病毒）持續人傳人的風險較低。

備忘錄曾寫：群聚病例顯示人傳人是可能的

報道指出，文件顯示，國家衛健委主任馬曉偉1月14日與省級衛生官員秘密電話會議，當時他對疫情做出嚴峻評估。一份備忘錄指出，舉行會議是為了傳達習近平、總理李克強、副總理孫春蘭對於冠狀病毒疫情的指示，但無具體指出這些指示是什麼。而馬曉偉提到疫情是自03年SARS以來最嚴峻挑戰，有可能發展成重大的公共衛生事件。

備忘錄內文寫道：「群聚病例顯示人傳人是可能的。」並提到泰國的病例，指情勢已經「出現很大變化」，因為病毒可能已散播到國外；隨著春節到來，許多人會出遊，病毒傳播和蔓延的風險很高；所有地方都須為疫情大流行做好準備及因應。

【武漢肺炎】鍾南山︰14醫護受感染 新型冠狀病毒肯定人傳人

【武漢肺炎】早知疫情？ 論文稱12月已人傳人 中國疾控：是回顧性推論

國家衛健委在一份傳真聲明中稱，由於泰國報告了病例，並基於春節旅行期間病毒傳播的可能性，因而組織了電話會議。聲明強調，中方已按照習近平的重要指示，本著公開、透明、負責任態度，及時發布疫情信息。

中疾控被指反應遲

武漢市長周先旺曾暗示，最初疫情的不及時披露與未獲得上級授權有關。他在1月27日接受央視專訪時表示，傳染病有傳染病防治法，要依法披露，「作為地方政府，我獲得信息之後，授權之後才能披露，這一點在當時不被理解」。

【新冠肺炎】習指揮抗疫內幕曝光：1月7日已知疫情  批示影響國際輿論

【武漢肺炎】武漢市長說封城：我們在歷史留下罵名  願革職以謝天下（有片）

美聯社引述一名不願具名的中國國家衛生專家說，中國疾控中心反應太慢，假裝一切都很好。「如果能早一、兩星期開始行動，情況或許會截然不同。」

不過，美國疾控中心在中國的辦公室已退休創始負責人Ray Yip說：「他們可能沒有說正確的話，但是他們在做正確的事。」「 20日，他們為整個國家敲響了警鐘，這不是不合理的拖延。」

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【中美關係】美方指中國隱瞞疫情　華春瑩一口氣10分鐘這樣回應
2020/04/03
【中美關係】美方指中國隱瞞疫情　華春瑩一口氣10分鐘這樣回應
特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」
2020/04/08
特朗普稱世衛搞砸防疫 「他們收美國錢卻以中國為中心」
【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？
2020/04/15
【新冠肺炎】拆解特朗普談話：美叫停資助　因世衛犯了兩大錯誤？
【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈
2020/04/15
【世衛譚德塞】譚德塞金句逐句睇　便知點解特朗普叫停資助世衛來龍去脈
中方反擊特朗普中斷資助世衛：WHO地位不可替代
2020/04/15
中方反擊特朗普中斷資助世衛：WHO地位不可替代
疫情 傳染病 孫春蘭 李克強 習近平 趙立堅 中國外交部 中國疾病預防控制中心 武漢 中國

上一篇文章

【肺炎疫情】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？

下一篇文章

【新冠肺炎】BBC指莫斯科大量華商染疫　恐成中國疫情再爆發「計時炸彈」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」
【美國疫情】美藥廠驚現最毒會議　播毒6州3國至少99人確診　1人飛中國變「疑犯」
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）
【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）
劉亦菲《花木蘭》不敵疫情　挪威上映19日票房僅6700元超慘淡
劉亦菲《花木蘭》不敵疫情　挪威上映19日票房僅6700元超慘淡
【新冠肺炎】世衛最新評估：疫情高峰未過 疫苗問世至少再等1年
【新冠肺炎】世衛最新評估：疫情高峰未過 疫苗問世至少再等1年
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論
【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成
【新冠肺炎】美軍指新冠病毒較大機會源自自然 非中國實驗室合成