【新冠肺炎】美聯社：中國官員1月中評估或面臨疫情大流行 延遲6天才示警

新冠肺炎疫情最先在中國湖北武漢爆發，如今疫情全球大流行，超過200萬人確診，逾12萬人死亡。美聯社報道，中國官員1月14日已評估疫情嚴峻，但6日內都未有向公眾示警，直到1月20日中國國家主席習近平才公開談到疫情。

報道引述內部文件和專家回溯感染數據得出的估計顯示，當時中國國內已有超過3000人感染新冠肺炎。加州大學洛杉磯分校流行病學家張作風稱，如果早6天採取行動，病患會少很多，醫療設施就會足夠，能避免武漢醫療體系崩潰。

京：中方及時通報 指摘中國不透明是不公正

中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上稱，未看到美聯社的報道，強調中方始終本著公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織及有關國家和地區通報疫情信息，「得到國際社會充分肯定、高度評價和普遍讚譽」。他批評，那些指責中國不透明、不公開的聲音是不公正的，是對中國人民付出巨大犧牲的褻瀆。

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美聯社表示，獲得的內部公告顯示，在北京領導層推遲示警6天之前，中國疾病預防控制中心在將近兩個星期，沒有上報地方官員通報的任何病例。但1月5日至1月17日期間，全國各地已有數百名患者到醫院求診，且不限於武漢。

值得注意，在關鍵的6天內，武漢百步亭社區舉行過「萬家宴」，同時數以百萬計的民眾也為了農曆春節開始準備返鄉。當時湖北兩會也已在武漢舉行。中國疾控中心衛生應急中心主任李群也曾在央視稱，（病毒）持續人傳人的風險較低。

備忘錄曾寫：群聚病例顯示人傳人是可能的

報道指出，文件顯示，國家衛健委主任馬曉偉1月14日與省級衛生官員秘密電話會議，當時他對疫情做出嚴峻評估。一份備忘錄指出，舉行會議是為了傳達習近平、總理李克強、副總理孫春蘭對於冠狀病毒疫情的指示，但無具體指出這些指示是什麼。而馬曉偉提到疫情是自03年SARS以來最嚴峻挑戰，有可能發展成重大的公共衛生事件。

備忘錄內文寫道：「群聚病例顯示人傳人是可能的。」並提到泰國的病例，指情勢已經「出現很大變化」，因為病毒可能已散播到國外；隨著春節到來，許多人會出遊，病毒傳播和蔓延的風險很高；所有地方都須為疫情大流行做好準備及因應。

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國家衛健委在一份傳真聲明中稱，由於泰國報告了病例，並基於春節旅行期間病毒傳播的可能性，因而組織了電話會議。聲明強調，中方已按照習近平的重要指示，本著公開、透明、負責任態度，及時發布疫情信息。

中疾控被指反應遲

武漢市長周先旺曾暗示，最初疫情的不及時披露與未獲得上級授權有關。他在1月27日接受央視專訪時表示，傳染病有傳染病防治法，要依法披露，「作為地方政府，我獲得信息之後，授權之後才能披露，這一點在當時不被理解」。

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美聯社引述一名不願具名的中國國家衛生專家說，中國疾控中心反應太慢，假裝一切都很好。「如果能早一、兩星期開始行動，情況或許會截然不同。」

不過， 美國疾控中心在中國的辦公室已退休創始負責人Ray Yip說：「他們可能沒有說正確的話，但是他們在做正確的事。」「 20日，他們為整個國家敲響了警鐘，這不是不合理的拖延。」

責任編輯：伍樂

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