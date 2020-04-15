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【肺炎疫情】世衛資金從何而來？ 美國停資助有幾大鑊？

社會熱點 23:22 2020/04/15

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美國總統特朗普14日宣布將暫停向世界衛生組織提供資助。特朗普在當日舉行的記者會上作出這一決定。他表示，世衛組織在處理疫情上不力，導致了疫情的擴散。特朗普還稱，將啟動一項針對世衛組織的調查。在調查期間，美國將暫停對世衛組織提供撥款。

世衛資金究竟從何而來呢？據世衛組織官網資料顯示，世衛組織的規劃預算資金來自評定會費和自願捐款兩部分。評定會費佔規劃預算的總百分比有所減少，近幾年佔比還不到本組織資金總額的四分之一。其餘資金主要通過自願捐款籌集。

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評定會費是國家作為本組織會員國交納的費用。每一會員國交納的費用按本國的財富和人口狀況計算。而自願捐款主要來自會員國（在繳付其評定會費後）或其它合作夥伴。據世衛組織官網資料，近年來，自願捐款占本組織籌資總額的四分之三以上。

美國是全球最發達國家，其在世衛組織的貢獻上也較為突出。從會員國評定會費看，根據世衛組織2018–2019年攤款比額表顯示，美國佔世衛組織比額最高，達22%。中國為7.9%。

其他主要國家還有，德國（6.3%）、法國（4.8%）、英國（4.4%）、巴西（3.8%）、意大利（3.7%）、加拿大（2.9%）、澳洲（2.7%）等。

根據世衛組織2018-2019年度項目預算中期審查報告顯示，美國在世衛組織衛生突發事件上的貢獻比例最高，其自願捐助佔比達34%。其次是英國（16%）、科威特（8%）、德國（7%）。

其次，世衛組織人道主義救助方面，美國的佔比也最大，達16%。其次是聯合國人道主義事務協調辦公室（14%）、國際開發協會（10%）等。

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此外，美國私營機構如蓋茨基金會、彭博等均在世衛組織貢獻值中高居榜首。

如蓋茨基金會在世衛組織的全球根除脊髓灰質炎行動（GPEI）中自願捐助貢獻比最大，達27%；彭博家族基金會在非傳染性疾病這個項目上自願貢獻比最高，達15%。

如此看來，特朗普說的「美國對世衛組織貢獻大」這句話有一定道理。如果美國停止資助，對世衛的影響確十分嚴重。

根據世衛組織的《組織法》規定，如果會員國未履行財政義務，衛生大會認為情形適當時，可停止該會員國所享有的選舉特權和便利。

但美國另一選擇是，可以只交評定會費，而取消自願捐助，由於世衛資金大部分來自成員國捐助，而美國在這部分佔比高，其後果一樣嚴重。

責任編輯：高青

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