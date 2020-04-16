▲ 【世衛撥款】世衛譚德塞回應美國中止資助：我們只聚焦救人。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，演變為美國、中國、世界衛生組織之間矛盾。美國總統特朗普宣布將暫停對世界衛生組織（WHO）援助。世衛秘書長譚德塞15日回應，世衛只聚焦拯救人命及遏止新冠病毒疫情大流行。

法新社報道，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特（Twitter）發文說：「沒有時間可以浪費了。世衛只有一個焦點，就是努力為所有人服務，以拯救人命，並遏止2019冠狀病毒（新冠病毒）疾病疫情大流行。」

「沒有時間可以浪費了」

世衛為因應疫情大流行，發布更新版策略準備及應對計劃，譚德塞也推文宣揚，推文寫道：「過去幾個月以來，我們學到關於2019冠狀病毒疾病的其中一件重要事情是，越快找到、檢測、隔離和照護所有病例，我們就讓病毒越難以擴散。」

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「這項原則將拯救人命，並減緩疫情對經濟造成的影響。」

特朗普昨天稱，世衛宣揚中國對於疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，各國付出慘痛代價，美國將暫停對世衛的金援，並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。

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譚德塞隨後在日內瓦舉行的記者會表示，對美國將暫停資助的決定感到遺憾，WHO正在檢視撤資金影響，並將與合作夥伴一起填補任何財務缺口。

譚德塞強調，美國是WHO的長期好友，希望它會持續下去。

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責任編輯：伍樂

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