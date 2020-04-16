▲ 【中美角力】美報告疑中國在新疆核試，中美關係恐火澆油。

中美角力有爆炸性發展，雙方或出現新角力場。華爾街日報報道，美國國務院即將公布的報告指出，中國疑似在新疆進行小規模核子試爆，違反全面禁止核試的國際條約，兩國因南海、貿易與新冠肺炎而緊繃的關係再添波瀾。

但值得注意是，全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）未有證實美方上述懷疑。

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這份軍備管制報告未提出中國違背承諾的證據，而是舉出一連串跡象，質疑北京可能未遵守「零當量」核武測試禁令規定，包括新疆羅布泊核試基地活動頻率偏高、基地內大量挖掘、疑似運用特殊試驗室抑制爆炸。

中國境內放射性物質數據傳輸 被指不時中斷

過去多年，中國境內放射性物質與地震監測站數據傳輸不時中斷，也讓美方起疑。

報道指出，美國政府懷疑中國秘密核試內容，包含在一份檢視國際遵守軍備管制條約情形的年度報告非機密摘要中。這份報告已準備一段時間，可能在中國處理新冠疫情失當、南海軍事化、貿易糾紛之外，增添美中關係緊張因素。

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美國總統特朗普試圖與北京展開核武談判，期盼談成納入俄羅斯與所有核武的新協議，這份報告公布時機格外敏感。

曾主管軍備管制事務的前美國官員認為，特朗普政府似乎想藉此掌握談判籌碼，而非透過外交途徑解決潛在糾紛。

聯合國1996年通過全面禁止核子試爆條約

克林頓主政時白宮國家安全會議（NSC）軍備管制事務最高官員安德烈森（Steve Andreasen）表示：「如果美國關切中國曾進行產生爆炸當量的核試，應該提出來與北京討論，商量建立互信之道，確保這類試驗沒有發生。」

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聯合國大會1996年9月通過全面禁止核子試爆條約（CTBT），容許締約國以多種方式確保核武安全與可靠性，只要試驗不產生核爆當量即可。由於批准的國家不足，這份條約至今未生效，但美國、中國等大國都承諾遵守條約規定。

為確認各國遵守規定，全球數百個地方設有放射性物質與地震監測站。各締約國負責境內監測站運作，自願將數據傳給設在維也納的全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）。

針對美方質疑中國境內監測站數據傳輸不時中斷，CTBTO發言人表示，去年9月以來，中方數據傳輸「幾乎沒有中斷」。過去多次傳輸中斷，都是CTBTO與中國政府協商監測站啟用事宜造成的結果。

責任編輯：伍樂

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