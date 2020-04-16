【世衛撥款】白宮說明暫停資助世衛原因　稱台灣曾發警告但未被公開

白宮15日發出新聞稿說明美國為何暫停對世衛的金援時提到，台灣在發現病毒有人傳人的相關報導後曾向世衛通報，世衛卻未將這份資訊對外公開。

美國總統特朗普14日在白宮防疫記者會上表示，世界衛生組織（WHO）宣揚中國對於新冠肺炎疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，各國付出慘痛代價，美國將暫停對世衛的金援並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。

白宮新聞辦公室15日發新聞稿說明這項決策意涵，內容與特朗普在記者會上所談的大同小異。不過，雖然特朗普14日也提到去年12月即傳出病毒有人傳人的可能性，但白宮15日在新聞稿中提到警示來自台灣。

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新聞稿指出，世衛不斷複誦中國官方宣稱病毒沒有人傳人的說法，不顧許多醫師與衛生官員的警示。台灣在發現有關人傳人的相關報道後，曾在去年12月31日與世衛聯繫，世衛卻未向全球公開這項訊息。

新聞稿也指控，1月一整個月，世衛都在讚揚中國政府的因應措施，宣稱沒有人傳人現象，儘管疫情爆發的武漢當地醫生曾提出警告。世衛在1月22日宣稱2019冠狀病毒疾病疫情仍不構成「國際關注公共衛生緊急事件」，並在記者會上高度讚揚中國政府。

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新聞稿指出，美國將對世衛因應2019冠狀病毒疾病大流行的管理不善與隱匿疫情進行調查，在此期間將暫停對世衛提供資金。

新聞稿指出，世衛長期存在結構性問題。世衛的因應顯示並未對武漢肺炎這類嚴重傳染病危機做好預防、及時發現與因應的準備，世衛缺乏確保成員共享正確資訊與透明數據的結構，使世衛容易受到錯誤資訊與政治影響。

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責任編輯：游昊雲

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