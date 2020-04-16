內地3月70城房價按月回升 按年漲幅收至逾一年半新低

隨着內地新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，3月70個大中城市商品住宅銷售價格按月微升0.1%，2月為持平，此前已連漲57個月。

路透根據國家統計局公布數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格按年上升5.3%，漲幅為2018年6月以來最低，但房價按年仍連漲54個月；2月上升5.8%。

統計局城市司首席統計師孔鵬稱，3月隨着疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，因疫情積壓的住房需求呈現出逐步釋放的勢頭，70個大中城市房地產市場價格出現微漲，但總體較為穩定。

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數據顯示，一線城市北京、上海、深圳和廣州新房價格指數按月分別為持平、上升0.1%、上升0.5%和下降0.5%。

中國指數研究院月初公布的3月百城房價指數按月上漲0.14%（上月為下跌0.24%）；與上月相比，3月價格按月上漲的城市數量增加30個至56個，按月下跌的城市數量減少35個至37個，7個城市與上月持平。

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責任編輯 ：蒯宇澄

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