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【中美角力】美卿防長齊施壓 籲中國完全透明分享疫情信息

國情動向 10:41 2020/04/16

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新冠肺炎疫情蔓延全球之際，美國就疫情加大對華施壓。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話，呼籲中方完全透明並信息共享。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）受訪時稱，中國仍在隱瞞疫情相關信息。

新華社報道，楊潔篪昨應約同蓬佩奧通電話。楊潔篪表示，中方願繼續同美方分享疫情防控信息和經驗，開展抗疫合作。

楊潔篪：願同美方分享疫情防控信息

他又強調，在全球抗疫大背景下，處理好中美關係、保持兩國關係健康穩定發展至關重要。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首重要共識，聚焦合作，排除幹擾，推動中美關係沿著正確軌道向前發展。

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報道引述蓬佩奧表示，疫情是國際社會面臨的共同挑戰，美方願同中方一道，落實兩國元首共識，加強雙方抗疫合作，並繼續就美中關係的發展保持溝通協調。

據美國國務院聲明，蓬佩奧強調了在抗擊疫情和防止未來復發方面，完全透明和信息共享的必要性。他還稱，華盛頓方面高度重視中國為醫療用品出口提供的便利，以滿足美國的關鍵需求。美國嚴重依賴從中國進口的醫療用品，當前的疫情更是凸顯了這一點。

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美防長：中國仍在隱瞞疫情信息

另一方面，埃斯珀周三接受電視採訪時表示，中國仍在隱瞞疫情相關信息，全球的抗疫應對需要這些信息，他呼籲北京方面分享其掌握的數據。

他稱，顯然中國本可以更早、更透明地分享更多數據，「我們就能更好地了解這種病毒，然後決定如何應對」。但他說，即使在今天，還是看到中國在隱瞞信息，認為要繼續向他們施壓，要求他們分享信息。

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值得注意，中美在新冠疫情問題上一直在打口水戰。中國外交部長王毅此前表示，作為一個負責任的大國，中國從一開始就採取了非常公開、透明的態度，及時向國際社會通報疫情信息。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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